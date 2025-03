Feijoada ao Mar se consolida mais um ano no calendário pré carnavalesco de Salvador

Americo Neto e Carla Barral - Foto: Hermes Fotografia

A volta da badalada Feijoada ao Mar, tão esperada na sua 26ª edição, aconteceu na sexta, num visual incrível com as belezas do Cristo e do Farol da Barra, um público pra lá de animado, um mix de emoção e, claro, uma boa e tradicional "feijoada" para deixar o clima ainda mais cheio de sabor. No "esquenta" da tarde linda e ensolarada, a banda Seuilson deu os primeiros acordes para a galera mais animada dançar e cantar, até a explosão da segunda atração que foi a Banda Negra Cor, tendo Adelmo Casé à frente, festejando os 20 anos do grupo com o vigor do início, com as principais músicas que marcaram a sua trajetória, e também os maiores sucessos dos 40 anos da axé music. Os 50 do Ilê Aiyê não foram esquecidos, nem os 75 do trio elétrico, com hits alusivos a essas grandes datas e comemorações.

Não vamos esquecer que a Feijoada do Mar também foi obra da saudosa jornalista July Isensee, por isso a decoração remetia aos 60 anos da sua coluna, esta mesma de hoje, que marcou época no jornalismo baiano. Ao Jornal A TARDE, que deu todo o apoio ao evento, o meu agradecimento. O decorador Luisinho Bastos se fez presente, assim como uma legião de fãs da colunista. Citar todas as presenças carimbadas, de outros carnavais, seria tarefa impossível! Confiram um pouco das presenças pelos clicks de Hermes Carvalho!

Até 2026 e Feliz Carnaval a todos!