Fotógrafo baiano Armando CR anuncia lançamento do livro "Os Baianos“ na Livraria da Travessa, em São Paulo

Armando CR anuncia lançamento de livro em Sampa - Foto: Divulgação

Após seis meses que lançou, com grande sucesso, o livro Os Baianos em Salvador, o fotógrafo Armando CR anuncia o segundo lançamento na Livraria da Travessa, no Iguatemi Shopping, em São Paulo. A apresentação da obra acontecerá no dia 1º de abril, a partir das 19h. Desde o seu primeiro lançamento, em outubro passado, o livro vem ganhando importantes espaços e se consolidando como uma obra de grande riqueza da cultura da Bahia.

Carnaval Sem Fome

A Associação Carnavalesca de Entidades de Sopro e Percussão - ACESP, associação que reúne as entidades que realizam o carnaval acústico das Fanfarras do circuito Sérgio Bezerra, realizou, no dia 15, na Associação Atlética da Bahia, mais uma edição da ação social Carnaval Sem Fome, na qual oito instituições carentes foram contempladas com a doação de mais de seis toneladas de alimentos. O evento contou com um coquetel com a presença dos representantes da Associação: Jairo Ferreira, Sérgio Bezerra e Luciano Pedreira, entre outros públicos.

Os representantes das fanfarras: Cristiano Silva, Sérgio Bezerra, Lua Couto, Luciano Pedreira, Jairo Ferreira, Tiago Santana e Fernanda Morus | Foto: Divulgação

Renovação

A Penelook Multimarcas, resultado da união de Izabella Carvalho e Taíse Peneluc, resignifica uma franquia de 15 anos no Shopping Estrada do Coco, com a consultoria da especialista em visual merchandising Anna Libório. O espaço oferece um mix exclusivo de marcas renomadas, incluindo Elementais, Morena Rosa, Maria Valentina, dentre outras. “Queremos proporcionar um ambiente onde todas possam encontrar seu estilo”, afirmam as empreendedoras.

Izabella Carvalho e Taíse Peneluc: parceria de sucesso (Josefa Coimbra) | Foto: Divulgação

Bodas de Bronze

Gildasio e Arabela Penedo de Albuquerque completaram 51 anos de casados no dia 19, Dia de São José, santo protetor das famílias. A celebração foi especial, com uma missa em ação de graças, seguido de um almoço, na presença dos filhos Gildasio e Juliana Penedo, dos netos Bernardo, Maria Eduarda, Vítor e Felipe, do genro André Berenguer e da nora Roberta Penedo.

Gildasio e Arabela Penedo de Albuquerque celebram 51 anos de amor | Foto: Divulgação

Convenção

A LM Soluções de Mobilidade, empresa de locação e gestão de frotas controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil, realizou uma convenção de vendas nesta semana, no Deville Prime Hotel, em Salvador. O evento celebrou os resultados de 2024 e apresentou os objetivos estipulados para 2025. O sócio fundador Luiz Mendonça Filho marcou presença na convenção, que reuniu mais de 130 colaboradores e parceiros estratégicos.

Luiz Mendonça marca presença em convenção de vendas ( | Foto: Divulgação

Festejada

A empresária Rosinha Vitória, que é referência no mercado de buffet e decoração, e hoje atua também no mercado imobiliário de alto padrão, comemorou mais uma primavera no último dia 18. Para celebrar o dia, Rosinha reuniu familiares e amigos mais próximos para uma noite divertida, regada de bons papos e muita alegria. Em breve, vai fazer o lançamento da sua imobiliária em Salvador.

Rosinha Vitória celebra nova idade | Foto: Divulgação

Científica

A reumatologista baiana Ana Teresa Amoedo acaba de conquistar importantes vitórias profissionais em sua carreira. A sócia da Novaclin, clínica soteropolitana do Grupo CITA, teve artigos publicados nas revistas científicas internacionais: o Journal of Medical and Artificial Intelligence, e na Medical Research Archives. Essas publicações reforçam o compromisso da Novaclin em produzir conhecimento científico de impacto, por meio do seu Centro de Pesquisa, como também em contribuir para o avanço da Ciência e o aprimoramento contínuo da Reumatologia.

Ana Teresa tem artigos publicados em revistas científicas internacionais | Foto: Divulgação

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas chega no Shopping Barra e é um dos eventos mais aguardados da capital baiana. Utilizando superprojeções em 360º, a exposição transporta os visitantes para dentro das obras icônicas de Van Gogh e outros mestres do Impressionismo. Durante a visita, o público pode explorar as cores vibrantes e os traços incomparáveis do gênio holandês e de outros impressionistas e pós-impressionistas que revolucionaram as artes no final do século XIX. Tudo isso a partir do uso de recursos tecnológicos de videografismo de última geração, com os quais as obras ganham tamanhos enormes, movimentos e efeitos, além de serem embaladas por trilha sonora elaborada por sonoplastas e musicoterapeutas focados em fazer aflorar grandes emoções.

Níver solidário

O badalado chef Edinho Engel vai celebrar seus 70 anos no próximo dia 1º, no restaurante Amado, no Comércio, às 19h. Neste ano, o chef pede que os presentes sejam convertidos em pix para o Hospital Martagão Gesteira.

Aniversários

Hoje (22): Isabel Souto, Silvio Camelyer, Géza Ürméyi, Elvira Perez, Sinízia Côrrea Ribeiro, Sérgio Bezerra, Renata Barreto de Araújo, Lia Bernardes Batatinha, Célia Souza, Fabíola Xavier, Antônio Gatto, Anapaula Andrade

Amanhã (23): Igor Leandro Fábio, Antônio (Tony) Luedy, Carla Ferner, Katinara Mônaco, Lila Lopes

Segunda (24): Cristina Lima, Ivan Ito Jr., Kelmani Lordello