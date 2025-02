Irá Salles retorna à Paris Fashion Week com coleção inspirada na Semana de Arte Moderna

Irá Salles leva coleção inspirada na Semana de Arte Moderna para Paris - Foto: Divulgação

A estilista baiana Irá Salles vai retornar à Paris Fashion Week, principal evento de moda do planeta, no dia 3 de março, para apresentar uma coleção inédita, que ainda está sob sigilo, e promete marcar o cenário internacional com a autenticidade do design brasileiro e baiano. O desfile acontecerá no prédio histórico Palais de Bourbon, situado próximo ao Arco do Triunfo, e antiga residência dos reis da Espanha na França.

Irá Salles leva coleção inspirada na Semana de Arte Moderna para Paris | Foto: Divulgação

Lavagem

Foi a Lavagem mais linda da Praia do Forte, isso dito por todos! Um total de 300 pessoas, com um mega suporte com ambulância, segurança, espaço kids com vários brinquedos, picolés, baiana de acarajé e open bar com os melhores rótulos. Duas bandas, e uma delas foi Ninha da Timbalada, que cantou por duas horas! À frente da organização, Edgar Portela, João Bernardo Góes, e Pedro e Goi Ribeiro Lima!

Cristina Góes, Edgar Portela, João Bernardo de Góes, Pedro e Augusto Ribeiro Lima | Foto: Divulgação

Jornada acadêmica

O Instituto Cervantes e a Embaixada da Espanha realizaram, no dia 17, uma jornada acadêmica em homenagem aos 400 anos de vínculo entre Brasil e Espanha. O evento lotou o auditório do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, com o tema Salvador da Bahia e seu ‘sítio e empresa’ de 1625. Passado e presente dos laços hispano-brasileiros quatro séculos depois. Na ocasião, estiveram presentes autoridades e pesquisadores dos dois países.

Autoridades espanholas e pesquisadores do Brasil e Espanha participam do evento | Foto: Divulgação

Axé!

Na terça, a Abramus - Associação Brasileira de Música e Artes, fundada em 1982, promoveu na Caixa Cultural, no contexto da expo Axé: a força sonora e visual de um movimento, mais uma mesa-redonda com artistas, jornalistas, produtores e especialistas da música pop baiana. Em seguida, um simpático coquetel rolou no hall da instituição da Carlos Gomes, e teve as presenças de Adelmo Casé, Viviane Tripodi, James Martins, Marrom, Jonga Cunha, Mônica Carvalho, João Portela, diretor regional da Abramus na Bahia, e o diretor de Turismo da Secult, Gegê Magalhães, entre outros.

João e Gegê celebram os 40 anos da axé | Foto: Divulgação

Homenagem

O cantor baiano Igor Serravalle fará uma participação especial no show da cantora Sarajane, que acontecerá no tradicional Carnaval da Saudade, no dia 22, às 20h, no Náutico Atlético Cearense. Junto com Sarajane, ele irá cantar o mais autêntico Axé no evento que homenageia os 40 anos do gênero. “Cantar ao lado de Sarajane é uma alegria imensa, além de uma grande amiga que a música me presenteou”, diz Igor.

Gero

O Restaurante Gero Salvador anuncia mais uma edição da sua tradicional Feijoada de Carnaval no domingo, 2 de março, a partir das 13h. Hóspedes e clientes poderão ainda desfrutar de uma tarde acompanhada de boa música ao vivo com pocket show de Victor Badaró.

Premiação

O diretor financeiro do Hospital Mater Dei Salvador, Fábio Mascarenhas, recebeu a premiação do Concurso ASHRAE Technology Award, em Orlando. O HMDS é a primeira instituição brasileira a conquistar esse reconhecimento, graças a um projeto arquitetônico inovador, assinado por Mário Sérgio Pinto de Almeida, que adota soluções sustentáveis e reforça o compromisso da Rede Mater Dei com a excelência em saúde.

Aniversários

Hoje (20): Cristina Velloso, Luciana Ramos, Renato Pereira Jr., Antônio Vieira

Amanhã (21): João Jorge Amado Filho, Suirdan Isensee, Elie Baaklini, Gau Henriques

Entrevista com Kléber Wilson, da Banda Seuilsom

Kléber Wilson, da Banda Seuilsom | Foto: Divulgação

Fale um pouco sobre sua trajetória na música baiana

Comecei profissionalmente a minha carreira na música como vocalista da banda Acadêmicas. Depois fiz parte da Banda A. Parei uma época de cantar e após uns quatro, cinco anos, retornei ao mercado como Seuilsom e gravando uma música chamada "Entre a Lua e o Mar”, com Durval Lelys.

Em quantas edições Seuilsom já participou da Feijoada ao Mar?

Com a banda Seuilsom já participei por duas vezes da festa. Mas como Acadêmicas, lá bem no início de tudo, fui o primeiro animador da Feijoada ao Mar. Então, já participei de quase todas as edições.

Alguma lembrança especial sobre a Feijoada?

São muitas lembranças especiais durante todos esses anos, principalmente dos amigos. A Feijoada ao Mar é uma festa que sempre reuniu a nata da sociedade baiana e do Carnaval da Bahia.

O que está preparando de diferente para a apresentação deste ano?

Para este ano de 2025, estaremos com um repertório novo, diferente, com ritmos antigos e também modernos, focando na homenagem aos 40 anos do Axé Music. Será um show especial.

Esta 26ª edição da festa será em homenagem à saudosa July Isensee. No show, haverá algum momento dedicado a mesma?

Estamos preparando uma surpresa especial em sua homenagem. Ela era uma querida e que tinha muito carinho por mim.

A festa retorna à folia completando 26 anos de sucesso. Como é fazer parte deste retorno?

Alexandra e Geo são meus amigos e pra mim é uma honra fazer parte desse retorno, estar de volta a essa festa tão tradicional e importante no calendário do Carnaval.

Pra quem vai ver pela primeira vez o show da banda Seuilsom na Feijoada ao Mar, o que pode esperar?

Um show alegre e muito dançante!

Uma frase que define a Feijoada ao Mar para a Seuilsom?

Encontro de amigos regado a uma boa comida, cerveja gelada e muita animação.