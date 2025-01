Lideranças baianas marcam presença na maior feira de varejo do mundo

Tony Tawil e Pedro Faila da FCDL, Ângelo Almeida SDE e Victor Lopes do Sebrae participam do NRF - Foto: Divulgação

Lideranças baianas da CDL Salvador e FCDL Bahia estiveram no Retail's Big Show da NRF, considerada a maior feira de varejo do mundo, que aconteceu em Nova Iorque, entre os dias 11 e 14. Integram a comitiva o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla, o vice-presidente Antoine Tawil, e o diretor executivo Carlos Machado. Da parte da CDL Salvador, marcaram presença o presidente, Alberto Nunes, o vice-presidente Felipe Sica, os diretores Bruno Thomaz e Humberto Paiva, o superintendente Silvio Corrêa e o vice-presidente da CDL Jovem de Salvador, Alberto Nunes Filho. O encontro debateu as principais tendências do varejo mundial, passando por temas como inteligência artificial, redes sociais, sustentabilidade, redesign das lojas, entre muitos outros.

Tony Tawil e Pedro Faila da FCDL, Ângelo Almeida SDE e Victor Lopes do Sebrae participam do NRF | Foto: Divulgação

Visual

O artista visual baiano Marcelo Mendonça está em reuniões com galerias pelo Brasil, já visando projetos para 2026. Ele chegou no início do mês, e 31 retorna para Madri, onde mora há anos. Em março, expõe lá na Galeria Arriaza. Hoje, fará caminhada até o Bonfim para agradecer pelas vitórias e receber o axé.

Marcelo em temporada baiana | Foto: Estúdio Inverso

Certificação Internacional

O Restaurante Take Away inicia 2025 com novidades. O estabelecimento recebe certificação internacional, sendo reconhecido com o Selo de Recomendação do Restaurant Guru, como um dos melhores restaurantes da capital baiana em 2024, onde foi avaliado e indicado pelo público através do Google. O Restaurant Guru é um dos sites/aplicativos de gastronomia mais populares no mundo com mais de 30 milhões de usuários por mês. Já o renomado chef Carlos Sheik, também proprietário do local, foi certificado como "Excelente Sushi" em Salvador.

Chef Carlos Sheik recebe certificação como "Excelente Sushi" em Salvador | Foto: Divulgação

Casa Amarela

No último dia 16, José Renato e Tina Lima, juntamente com os filhos Pedro, Sissa e Alexandre receberam dezenas de convidados para comemorar o Senhor do Bonfim, na casa amarela em Mar Grande, que esteva toda decorada de branco e no tema náutico. O evento foi marcado por muita descontração, boas risadas e teve animação do DJ Rafa Gouveia. Entre os presentes, destacaram-se Diego e Renata Ribeiro, Isabela e Mário Dantas, Juliana e André Berenguer, Eliane e Eugênio Carvalho, Marilu Garcia, Eugênio e Eliane Carvalho, Alê e Zé Matos, Bia e Eugênio Kruschewsky, Alexandre Príncipe e Milena Sá, Regina Weckerle, entre outros.

Dia de festa para Senhor do Bonfim, na Casa Amarela | Foto: Divulgação

Odoyá

No dia 2 de fevereiro, todos os caminhos levarão ao “Baile Odoyá”, que será realizado pela Diva, no Rio Vermelho, a partir das 16h, no pátio externo da Academia Selfit. O baile promete reunir um público cheio de animação e um clima de total alto astral. O som ficará por conta de Jau, Bailinho de Quinta e Batifun; que prometem não deixar ninguém parado. Os ingressos já estão à venda na loja da Diva, localizada no Shopping da Bahia, piso L2, sem taxa e no Ingresse.

Enxaguada

A cantora e atriz Mariene de Castro, com todo o seu enorme talento, estará ao lado de Carlinhos Brown, na Enxaguada de Yemanjá, shows na Vila Caramuru, Rio Vermelho, na tardinha de 2 de fevereiro, o dia da Rainha do Mar.

Somset

Mais uma edição do SomSet Paseo chega para animar o público e trazer o clima de Carnaval ao Shopping Paseo. As apresentações musicais irão espalhar a energia da folia e envolver a plateia nos contagiosos ritmos carnavalescos. Os shows, gratuitos, acontecerão nos dias 23 com Lila Brasileiro e 30 com a banda Tio Elétrico, sempre às 18h, no piso L1 do shopping.

Aniversários

Hoje (18): Rui Costa, Sandra Bottino, Fábio Souto

Amanhã (19): Márcia Pires, Fernanda Artigas, Gegê Magalhães, Nely Libório

Segunda (20): Marcelo Weckerle, Vera Lúcia Cerqueira, Teté Andrade, Juzinha Didier, Berenice Vilalva Ribeiro

Entrevista François Marot, vice-presidente da PSG Academy Brasil, escola oficial do clube francês, e diretor Nordeste

François Marot | Foto: Divulgação

A escola está presente em 50 países. Qual a importância do Brasil e, em especial, do Nordeste nesse cenário global?

Hoje, contamos com 52 unidades e mais de 15 mil alunos matriculados no país. O Nordeste, em particular, tem um histórico de revelar craques. Já temos nove unidades na região e quase 3 mil meninas e meninos, com idades entre 4 e 19 anos, em treinamento.

Qual o próximo passo da academia na região?

Vamos inaugurar no dia 25 de janeiro uma unidade no Shopping Barra, em Salvador, com uma estrutura de alto nível, três campos com grama sintética. Será um excelente espaço multiuso, com possibilidade de locação para eventos corporativos e aniversário.

Como a metodologia da PSG Academy se diferencia?

Nossa metodologia é a mesma aplicada no centro de treinamento em Paris, focando na formação integral, inteligência tática, autonomia e capacidade de decisão em campo. Uma equipe de treinadores especializados garante atenção personalizada que considera o ritmo e as necessidades individuais de cada atleta.

O que os pais podem esperar ao matricular seus filhos?

Mais do que formação esportiva, eles podem esperar um ambiente que promove valores essenciais como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Nosso foco é potencializar ao máximo as habilidades de cada aluno.

E quem quiser saber mais sobre as aulas?

Estamos promovendo um training day do dia 25, uma oportunidade para conhecer o nosso cuidado com a metodologia, funcionamento e os benefícios desse esporte para o desenvolvimento de crianças e jovens.