JULY
Sérgio Habib é condecorado pela Academia de Letras Jurídicas da Bahia
Coluna July desta terça-feira, 26
O criminalista Sérgio Habib recebeu a Medalha Orlando Gomes em uma das mais prestigiadas solenidades da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Em discurso, destacou a honra e a responsabilidade de ocupar a cadeira que pertenceu ao jurista, além de defender uma visão mais humana do Direito no Brasil. A emoção foi ampliada ao ser condecorado pela esposa, a desembargadora Maria do Socorro Habib.
Comemoração
O Salão de Beleza Sá Marina, localizado na Pituba, celebra 27 anos de história neste mês de maio, consolidando-se como referência em beleza, bem-estar e atendimento humanizado em Salvador. Sob a liderança do empresário Neivaldo Ramos e dedicação da equipe, o espaço mantém a confiança de sua clientela ao longo de quase três décadas. Para marcar a data, o salão promove um coquetel especial para clientes no próximo dia 03 de junho.
Posse
Em elegante solenidade realizada no último dia 22 de maio, o renomado cardiologista Roberto Kalil Filho tomou posse como Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, no salão nobre da instituição, no Rio de Janeiro. O evento reuniu autoridades e personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, Alexandre Padilha, além de Gilberto Gil e Flora Gil.
Sustentabilidade
A presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, debaterá o desenvolvimento sustentável no mercado imobiliário, na 3ª edição do Congresso Baiano de Direito Imobiliário, que acontece dia 28 de, no Hotel Wish. A discussão vai mostrar como a responsabilidade ecológica tornou-se o ativo mais cobiçado e rentável, agregando valor real aos novos projetos e ditando o ritmo do mercado do futuro.
AT360º
A agência ATcom, comandada por Cinthya Medeiros e Suely Temporal, realiza hoje uma edição especial do projeto AT360, na Arena Fonte Nova. Em parceria com a IAFluence, o encontro reúne convidados, clientes e lideranças da comunicação para discutir “Narrativas do Futuro”. A programação conta com palestras de Juliana Montenegro e Allyson Raia, CEO da IAFluence, sobre dados, reputação e inteligência artificial nas estratégias de marcas e negócios.
Lançamento
Na quinta (21), o Grupo Vini Figueira lançou o Lobby Sessions, unindo gastronomia, coquetelaria, música e vivências no Hotel da Bahia by Wish, onde o grupo assina a operação de A&B do local. Em junho, a proposta do projeto embarca no clima da Copa do Mundo, com menu exclusivo para quem quer torcer muito pela seleção brasileira. O som tem a assinatura dos DJs Processman e Santz, e a próxima edição do evento será nesta quinta (28).
Fórum ESG
A sustentabilidade aplicada ao design, à cenografia e à arquitetura efêmera foi um dos destaques do Fórum ESG Salvador 2026. A Blueartes, estúdio boutique baiano reconhecido nacionalmente, apresentou ao mercado o Ecoboard, solução sustentável de alta performance para ativações, PDVs, eventos, móveis e projetos especiais. Liderada por Charles Ferraz, Tiago Bertolazzi e Victor Barreto, a empresa aposta no produto como alternativa inteligente para o setor criativo.