Tarsila do Amaral ganha exposição com retrospectiva de carreira

A genial obra de Tarsila do Amaral (1886-1973), grande nome do Modernismo brasileiro, foi aberta para o público ontem, em Paris. Primeira retrospectiva no exterior consagrada à artista visual paulista, "Tarsila do Amaral: pintando o Brasil moderno", tem curadoria de Cecilia Braschi. São 150 pinturas e documentos que cobrem toda a sua trajetória, no prestigioso Museu de Luxemburgo, cujo prédio é a sede do Senado francês, onde fica até 2 de fevereiro de 2025, ano do Brasil na França. Na vernissagem para convidados, na véspera, este grande evento cultural de outono na capital francesa, contou com as presenças de sua sobrinha-neta, Tarsilinha do Amaral, vinda de São Paulo, e do embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares. É imperdível!

Amanda Vieira Abreu Vasconcelos foi uma das 30 empossadas como promotora de justiça junto a Cristina Dantas, no dia 7, em sessão solene realizada no auditório da sede do CAB. Amanda era concursada do TRT Sergipe e agora celebra a nova trajetória dentro do MP-BA. Os empossados também tiveram a iniciativa de homenager o falecido professor e promotor de Justiça Cristiano Chaves, dando a ele o nome da nova turma. É a primeira vez, desde 1988, que novos promotores pleitearam nomear a sua turma de ingresso no MP.

A jovem e encantadora Maria Eduarda Ribeiro Ferreira acaba de completar 12 primaverinhas e escolheu comemorar a data durante uma viagem com muita diversão, no Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina. Ao lado dos pais, Aline e Ticiano Ferreira, ela curte também as belezas de Balneário Camboriú, Pomerode e Blumenau, para o Oktoberfest, aproveitando para comemorar o aniversário do papai que faz aniversário no dia 20.

Amigas de longas datas, Ozana Barreto e Suzana Mamede, em mais um giro pela Europa e desta vez para um roteiro incrível na Eslovênia e Croácia, passando por lugares sensacionais como Zagreb capital, Split, Ilha de Hvar e a cereja do bolo, Dubrovnik, e para finalizar, no mais novo país da Europa, Montenegro. Um grupo maravilhoso, muitas risadas, experiências, diversão e gastronomia. Ozana sempre muito alegre, fazendo toda diferença, que é sua marca registrada. Let’s Go!

O escritor, jornalista, acadêmico e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Carlos Ribeiro, realiza a palestra Antigamente e nunca mais - Crítica cultural na crônica de Ruy Espinheira Filho. Será hoje, das 17h às 19h, na Academia de Letras da Bahia. O evento é gratuito, aberto ao público e vai disponibilizar certificado de participação. A Academia de Letras da Bahia conta com apoio financeiro do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

O escritório Ruy Andrade Advocacia Empresarial comemora dez anos de atividade, sob liderança de Ruy Andrade, especialista em Direito dos Negócios. Para celebrar, o advogado recebe no dia 10 a mentora Flávia Camanho, para a palestra Sucessão Familiar, uma iniciativa em parceria com a publisher da Let´s Go Bahia, Verônica Villas Boas. Neste ano, foi realizada a expansão do escritório, que resultou na inauguração da filial em Paulo Afonso, levando o escritório para o mercado do polo interestadual que engloba Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

O cantor e compositor Alexandre Peixe acaba de confirmar mais uma edição do tradicional Axézin de Natal para o público da capital baiana. Será no dia 25 de dezembro, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Peixe está celebrando seus 20 anos de carreira como cantor e antecipa, na ocasião, a comemoração pelos 40 anos da Axé Music.

A tradicional Coluna de July agora está mais conectada do que nunca. Isso porque também vai contar com uma versão online no Portal de A TARDE, dando destaque aos relevantes acontecimentos sociais da capital baiana e compartilhando a informação de forma mais ágil e eficaz. É o estilo elegante do colunismo social baiano mais perto de você!

Para celebrar os cinco anos da canonização de Irmã Dulce, o Santuário Santa Dulce dos Pobres realiza entre os dias 9 e 11 o Tríduo da Gratidão. A programação, que reunirá devotos e admiradores da vida e obra do Anjo Bom, contará com missas às 16h, além de conferências, às 18h, sobre a trajetória de amor e serviço da Mãe dos Pobres. Já no dia 13, data que marca as homenagens em lembrança à canonização, serão celebradas duas Santas Missas, às 8h30 e às 16h.

Duas icônicas composições de artistas baianos terão destaque na programação promovida pelo Sesc na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos maiores festivais literários do mundo, que acontece até o dia 14. Conduzido pelo jornalista Marcio Gaspar, Acabou chorare em letra e música abordará o icônico álbum do grupo Novos baianos. Já a mesa “Refazenda: Gil em letra e música”, será conduzida pela jornalista Chris Fuscaldo.

Hoje (10): Maria Eduarda Baleeiro, Cátia Maria Farias, Cristiana Garcia, João Borges Neto, Rosiney Duarte, Renata Duarte Pinheiro

Amanhã (11): Cândida Silva, Davidson Botelho, Michelle Marie de Magalhães, Joana Andrade