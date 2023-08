A candidatura de Rui Costa em Salvador não existe, diz o próprio

No tititi que permeia o jogo político em Salvador muito se disse que a possibilidade da candidatura de Rui Costa ano que vem na capital baiana era real. A tese: como ele criou fama de mal amado em Brasília, seria uma saída honrosa, que ainda ganharia palmas gerais do PT.

Mas ontem em Feira de Santana, onde acompanhou Jerônimo e o ministro Camilo Santana (Educação) na inauguração de uma escola tempo integral, Rui foi categórico: ‘Isso não existe’.

Se tem gente que não gostou é do PT. O partido que já governa a Bahia há 17 anos nunca ganhou na capital e avalia que se Rui fosse candidato seria capaz de abalar a base de ACM Neto no seu grande pilar, a Prefeitura de Salvador. O jogo fica como está, Bruno Reis absoluto na liderança do partido e os aliados do governo ainda sem um nome para enfrentá-lo.

Candidatos — Jerônimo diz que agora em agosto vai reunir o Conselho Político para colocar o assunto. O único sinal que deu é o que todo mundo já sabe, tudo fará para manter a base aliada unida. A questão é em torno de quem.

O PT já disse que quer ter candidatura própria. O nome mais expressivo é o do deputado Robinson Almeida, mas na base aliada governista circulam também o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), a deputada Olívia Santana (PCdoB) e o presidente da Conder, Zé Trindade, até agora, sempre citado como o mais cotado.

Será que dá para encarar Bruno? Pode ser, mas e o governo vai botar gás, mas até agora ele surfa sozinho.

Casa da Ponte forma quadros para orquestras afrobaianas

A Casa da Ponte Maestro Ubiratan Marques, Organização Social que abriga a Orquestra Afrosinfônica e o Núcleo Moderno de Música, lançam dia 26 (18h) no Museu de Arte Moderna o projeto de formação musical Ponte Para a Comunidade – Orquestras Afrobaianas.

O projeto conta com oito parcerias de organizações afrodescendentes , o Afoxé Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Banda Didá, Cortejo Afro, Grupo Étnico Cultural (Bairro da Paz) e Pracatum (Candyal).

O Maestro Ubiratan, pai da ideia, diz que pretende atender gratuitamente mais de 1.500 alunas e alunos de Salvador:

— A música de matriz africana é o tripé que sustenta toda a música brasileira. Precisamos abrir espaço para a diversidade cultural e ter um ensino com abordagens e expressões musicais afrobaianas.

O sertão na espera do PAC

A notícia de que Lula adiou para agosto o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deixou uma pulga atrás da orelha no pessoal do sertão ao norte de Feira de Santana.

Rui Costa disse que o novo PAC vai trabalhar principalmente com Parcerias Público-Privadas (PPPs). A dúvida é saber como encaixar no projeto o Canal do Sertão, que o próprio Lula prometeu incluir no PAC.

Mestre Paraná, um recado de Zé Pelintra para Zé Neto

Figura bastante popular em Feira de Santana, Cláudio Borges de Brito, o Mestre Paraná, presidente da Associação de Capoeira Ginga Menino, marcou presença ontem na solenidade de inauguração da escola que tinha Jerônimo e Rui Costa no palanque, onde apareceu vestido de Zé Pelintra, personagem marcante da cultura afro, especialmente da umbanda.

Ele chegou para os dois e falou:

— Vamos eleger Zé Neto. E eu vou ajudar.

Mais tarde, o jornalista Luis Tito ligou para ele a fim de checar a informação:

— Você falou mesmo com Jerônimo e Rui que vai apoiar Zé Neto?

— Eu, não. Foi uma entidade.