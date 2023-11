A Ceasinha traz Prazeres da Mesa para espantar a maldição da Covid | A TARDE

O Mercado do Rio Vermelho, ou Ceasinha, como o povão chama, point turístico de Salvador, é uma das vítimas da Covid que ainda sofre fortes sequelas. Das suas 171 lojas, 38 ou mais de 20%, estão fechadas. E dos que ficaram 60% estão inadimplentes.

Dionísio Rios, o Alemão da Ceasinha, vice-presidente da Associação dos Comerciantes, presidente de fato, conta que com R$ 86 de aluguel por metro quadrado, mais R$ 84 de condomínio pela mesma medida, ficou difícil num tempo em que a clientela sumiu.

— É muito puxado. Tem gente aí que paga de R$ 13 mil até R$ 14 mil por mês.

Ele diz que as pedidas incluem redução de aluguel e condomínio e também uma revisão da dívida acumulada na pandemia. Dita que o secretário Angelo Almeida (Desenvolvimento Econômico) já foi lá conversar com eles e daí nasce a esperança de um tempo novo.

Repaginada —O lugar, que era palco de eventos como O Arraiá da Ceasinha, começa a engatilhar a retomada hoje e amanhã com a realização do festival gastronômico Prazeres da Mesa, ainda pouco, mas Angelo Almeida admite que o evento é importante, mas pretende ir muito mais longe.

— Temos várias expectativas, uma delas é a montagem de uma cozinha industrial. Mas vamos chamar a iniciativa privada para entrar no negócio. É por aí.

O mix de soluções cogitadas está a troca do nome oficial, Mercado do Rio Vermelho, pelo popular, Ceasinha do Rio Vermelho. Ainda bem que ninguém fala em acabar. Salvador ficaria triste.

Pablo diz que com ele e Colbert ‘vai tudo muito bem obrigado’

O pedido de demissão do agora vereador Pedro Américo (PSDB) da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Feira de Santana, na semana passada, gerou intenso tititi sobre um possível rompimento entre o deputado Pablo Roberto (PSDB) e o prefeito Colbert Martins (MDB), mas tudo blablablá segundo Pablo.

— Nada disso. Da minha parte só tem racha entre eu e Colbert se ele quiser.

Pablo é prefeiturável e entra em cena uma disputa até agora polarizada entre o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) e o deputado Zé Neto (PT). Dizem lá que Num eventual segundo turno o lado que ele pender, define. Pode ter esse tipo de jogo?

— Como eu posso pensar nisso se eu vou estar no segundo turno? Mas claro que em qualquer circunstância sempre estarei aberto a conversas. A pauta é Feira de Santana. E tudo que for por aí, conta comigo.

Em Conquista, Jerônimo sobe

O deputado Zé Raimundo (PT) avalia como muito positiva a visita de Jerônimo a Vitória da Conquista semana passada. Se controu com a prefeita Sheila Lemos (UB), mas deu uma boa turbinada na candidatura do deputado Valdenor Pereira (PT) a prefeito.

Também esteve com o empresariado, que fez suas pedidas: a recuperação do Centro Industrial Imbarés, duplicação da BR-116 e apoio fiscal contra concorrência.