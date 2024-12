A ponte até entrou no cardápio de Lula e Xi Jiping. O resto é com o TCE

Projeção da ponte Salvador-Itaparica, ainda um sonho - Foto: Divulgação

Além de Rui Costa, ministro da Casa Civil, a mesa do jantar de Lula e Xi Jiping, o presidente da China, na noite de anteontem no Palácio do Planalto, tinha três baianos, obviamente o governador Jerônimo, Deyvid Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), e Cláudio Vilas Boas, piloto do consórcio chinês que toca a ponte.

Os dois primeiros foram convidados de Lula, Cláudio dos chineses. E Jerônimo admitiu que botou a ponte no cardápio. Ao falar com Xi Jiping, citou dos múltiplos interesses mútuos entre Bahia e China, citando a ponte Salvador-Itaparica, e a BYD, em Camaçari, que está construindo carros elétricos.

Segundo aliados do governo, não quer dizer que o caso está resolvido, mas que tudo flui positivamente entre as partes.

Palavra final –A grande questão é o reajuste do preço, antes da pandemia acertado por R$ 7,6 bilhões com cinco anos para construção e 30 para operação.

Os governistas são cautelosos por um detalhe: quem conduz as negociações é o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a decisão a ser tomada tem que passar pelo plenário da corte.

Ou seja, muito se tem conversado, mas nada está decidido, embora uma coisa seja certa: as conversas conduzidas pelo TCE estão fluindo bem, tudo rumando para a convicção de que o acordo vai sair, espera-se que ainda este ano.

Claro que nem Xi Jiping poderia bater o martelo no jantar, se quisesse. Mas ele demonstrou boa vontade na apreciação de 37 itens entre os dois países, a ponte no meio.

O aniversário postergado

Olindina, na região de Inhambupe, completou 66 anos de emancipação no dia 14 de agosto, mas o prefeito Luiz Alberto (PSD), então candidato à reeleição. resolveu nada fazer para não dizerem que era campanha.

A festa de aniversário vai acontecer hoje e amanhã. Luiz Alberto foi reeleito com mais de 70% dos votos e razão para comemorar não falta. O festão terá Mari Fernandez, Nadson o Ferinha e Symone Morena.

E o título de ‘Cidadão Baiano’ para Curió fica para adiante

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, a deputada Olívia Santana (PCdoB) até pressionou para a Assembleia aprovar o título de Cidadão Baiano para Jaime Martins dos Santos, o Mestre Curió, um dos papas da capoeira em Salvador, mas vai ficar para adiante.

Mestre Curió tem 85 anos, fez sua trajetória toda em Salvador como um dos discíplos do Mestre Pastinha, mas é pernambucano.

O deputado Samuel Júnior (Republicanos), que presidiu a sessão terça, barrou. Disse que o projeto tinha que passar antes pelo crivo da mesa, o que não aconteceu. E Rosenberg Pinto (PT), o líder do governo, disse que vai articular para agilizar.

Samuel é da oposição e vive escaldado com a forte reação a homenagem que ele quer prestar ao Pastor Silas Malafaia. Seria vingança?

Rui Costa tenta a união na UPB. Até agora, nada

Rui Costa se reuniu esta semana em Brasília com os prefeitos Wilson Cardoso (PSB), de Andaraí, Phellipe Brito (PSD), de Ituaçu, e Augusto Castro (PSD), de Itabuna, três pré-candidatos à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), e fez um apelo: não gostaria de ver disputa na entidade e apela para que eles conversem e se unam.

Além dos três, tem também Kitty Guimarães (Avante), de Taperoá, que reivindica o posto para o partido dela, que elegeu 60 prefeitos em outubro e quer sua fatia no bolo político.

Segundo o que se diz no entorno da briga, até agora o mais articulado é Wilson, que aliás já compõe a diretoria da entidade.