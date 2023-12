‘A última porta’, a segunda parte da vida de Irmã Dulce está chegando | A TARDE

Presidente Kennedy

Obrigado ao bom amigo do povo brasileiro. Da sua admiradora e companheira Sister Dulce Lopes Pontes.

Aí está o bilhete que Irmã Dulce deixou para o presidente dos EUA, John Kennedy, quando passou na Casa Branca em 1962, ela agradecendo as ajudas em alimentos que Kennedy, um católico, mandava para o Brasil e a ajudava a matar a fome do pessoal dos Alagados.

O tal bilhete está na Biblioteca de John Kennedy e foi pinçado de lá pelo jornalista Valber Carvalho e está no livro A última porta – A Vida de Irmã Dulce Parte 2, que ele vai lançar dia 12 no Piso L4 Leste do Shopping Barra (das 16h às 22h, mas até o dia 24 de dezembro ele estará lá). A primeira parte, Além da fé, relata os primeiros 39 anos da vida da santa, a segunda os 39 finais.

Pesquisa —Valber gastou 10 anos de pesquisas avaliando mais de 13 mil documentos. A última porta tem 776 páginas com 200 fotos, grande parte inéditas. Ele se diz satisfeito:

— Comecei o trabalho quando tinha 53 anos, hoje tenho 63. Mas se eu morrer hoje, posso me orgulhar de ter deixado um bom legado.

O livro tem a passagem de estudantes muçulmanos que lá rezaram de olho no alcorão, a participação do líder espírita Divaldo Franco dizendo que ‘Irmã Dulce é a maior alma nascida entre católicos em séculos’.

A última porta tem três prefácios, um do ex-banqueiro Angelo Calmon de Sá, outro dele e um terceiro que ele não revela:

— Quem pegar o livro terá uma belíssima surpresa.

PT solta nota para dizer que não tratou de eleição na Alba

Os nove deputados do PT na Assembleia se reuniram ontem e discutiram a próxima eleição na Alba, muito falada por conta da PEC da reeleição, que em tese, permite ao deputado Adolfo Menezes (PSD) disputar novo mandato.A nota do PT nada diz. Apenas que qualquer falação sobre isso ‘não é fruto de consenso na bancada’.Entre os petistas presidenciáveis o nome que aparece é o deputado Rosemberg Pinto, líder do governo, que ao ser abordado sobre o assunto desconversou, brincando.— Eu estou de olho é na Presidência da República!Seja como for, na bancada governista na Alba a maioria descarta a possibilidade do PT na presidência da Casa. A razão é elementar: não ficaria bem o governador Jerônimo e o presidente da Alba serem do mesmo partido. Se olhado por aí, o PT se reunir para tratar disso é perda de tempo.

Municípios atrasam o 13º

Uma pesquisa divulgada, ontem pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revelou que 1.246 dos 5.568 municípios atrasariam o pagamento do 13º, cuja primeira parcela deveria ter sido paga dia 30 último.Outros 1.214, ou 27,5%, admitem que vão entrar o ano no vermelho. Os prefeitos dizem que esse é o maior desafio dos que vão tentar a reeleição, ‘passar o pesadelo e chegar em outubro bem’.

Algodão, piaçava e bambu perdem para fibras sintéticas

Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da Associação Bahiana dos Produtores de Algodão (Abapa), revela um detalhe curioso. Há mais de 20 anos a produção do algodão no Brasil está estagnada. Por quê?— O algodão perdeu muito espaço para as fibras sintéticas. Infelizmente é assim.Curioso é que o mesmo se dá em outros núcleos produtores de fibras vegetais, como o sisal na região de Serrinha, e a piaçava no Baixo Sul, entre Cairu, Nilo Peçanha e Ituberá. A Embrapa desensolve pesquisas com fibras naturais de bambu, sisal, juta, malva e piaçava, todas perdendo para fibras sintéticas. Um dos caminhos da piaçava, por exemplo, é o artesanato.