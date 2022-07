Adolfo diz que Alba fecha 2022 bem, mas vai precisar de uns 90 milhões

O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), já está administrando a reta de chegada do mandato dele no comando da Casa. Em síntese, funcionalmente sem problemas, financeiramente vai precisar de ajustes. Ou seja, de uma suplementação que vai aí perto dos R$ 90 milhões.

Adolfo conta que em 2021, um ano em que a pandemia viveu o seu apogeu, o orçamento da Alba foi de R$ 786 milhões e agora em 2022, quando ela voltou a funcionar plenamente, é de R$ 737 milhões, ou R$ 50 milhões a menos.

Adolfo diz que cortou despesas em vários setores, mas mesmo assim fatos alheios às determinações da sua gestão influenciaram negativamente, como o acordo feito com os servidores

(R$ 30 milhões), ou mais

R$ 15 milhões por conta do reajuste dado a todos.

— Não temos muito para onde correr. Vamos pedir a suplementação.

No TJ —Embora o deputado Sandro Régis (UB), líder da bancada da oposição, esteja ameaçando obstruir a pauta, do ponto de vista regimental, Adolfo não vê maiores problemas.

— É mais demorado, mas se a bancada do governo se unir, a coisa anda.

Já o TJ, que teve um orçamento previsto para este ano da ordem de R$ 2 bilhões, também vai pedir suplementação da ordem de R$ 126 milhões, segundo o presidente do TJ, Nilson Castelo Branco, porque o Estado arrecadou mais do que o previsto, e o orçamento é feito com esse tipo de parâmetro. Já que assim o é, Rui Costa que prepare o cofre.

Olho no robalo, o peixe que dá sinais quando há poluição

O Condomínio Busca Vida (CBV), em Camaçari, litoral norte, está orientando seus moradores e a comunidade local sobre a proibição da captura do robalo (Centropomus sp). até o dia 31 de julho. É o defeso, a iniciativa pela qual se pretende garantir que ele passe o período da reprodução em paz.

Aliás, o robalo é uma espécie emblemática. Só se alimenta de coisas vivas e por isso, quando a água está suja, sem comida, eles mudam de lugar. Em suma, é o robalo que dá o sinal se a barra está limpa ou não.

O robalo é nativo de todo o litoral baiano, habitando preferencialmente as águas salobras, a mistura de rios com o mar.

Mas os especialistas dizem que há várias espécies de robalos, uma mais chegadas às áreas mais doces dos rios, outras as mais salgadas, até o próprio mar.

PP acha que elege 5 federais

Diz o deputado federal Mário Negromonte Jr. que o partido dele, o PP, hoje com quatro deputados federais (além dele, Cláudio Cajado, Ronaldo Carletto e Cacá Leão) espera eleger cinco nas eleições deste ano.

— Estamos confiantes que João Leão, quando desistiu de disputar o Senado e resolver ser candidato a deputado federal, fortaleceu muito nossa bancada.

A conferir, em outubro.

Roma fecha com PMB, Pros e tem vice mulher

João Roma não vai partir para a disputa do governo tão só como se dizia. Ele fechou acordo com o Pros e o PMB, que por sinal indicou a vice, a médica Leonídia Umbelina. Aliados dele dizem que com a também médica Raíssa Soares disputando o Senado, o time que vai às urnas representando o presidente Bolsonaro na Bahia terá dois terços da chapa majoritária representados por mulheres, o que aliás é uma pedida geral.

Um coligado de Roma disse que quem pensou que ele iria com uma chapa puro sangue, só com gente do PL, dançou.

A convenção que vai homologar Roma e as mulheres acontece hoje a partir das 8h22 na Av. Juracy Magalhães (perto da Ceasinha).