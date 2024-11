Adolfo Menezes solta o verbo: ‘O crime organizado está na política’

Adolfo Menezes - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, subiu ontem à tribuna da Casa e soltou o verbo. Ele disse que o crime organizado puxado pelo narcotráfico está tomando conta do Brasil, ‘com fronteiras abertas e total desordem’.

– O país está de cabeça para baixo e todos nós somos responsáveis. Não vejo a luz no fim do túnel.

Ele argumentou que para se manter no poder, prefeitos de diversos partidos têm se associado ao tráfico, especialmente no Nordeste e na Bahia, com raras exceções:

– Isso ocorreu nas últimas eleições e vai se repetir no segundo turno. Infelizmente essa é uma realidade que muitos se recusam a reconhecer.

PM na Alba –Por mero acaso, o pronunciamento dele veio justamente na véspera da PM lançar a Operação Hórus, que pretende intensificar o policiamento ostensivo em Salvador visando coibir a prática de homicídios.

A cerimônia vai acontecer hoje (11h) na área externa da Alba, com as presenças do secretário da Segurança, Marcelo Werner, e do comandante da PM, Coronel Paulo Coutinho.

Deputados de modo geral queixam-se de que a sensação de insegurança só faz aumentar, a começar por Salvador, mas alastrando-se pelos quatro cantos da Bahia. E também dizem que nas últimas eleições isso ficou bem evidente.

Um deles, governista, diz que vai chamar Jerônimo para uma conversa. Dirá que o governo passa a sensação de que está perdendo a briga.

Colaborou: Marcos Vinicius

Bonifácio, o adversário de Otto que venceu, perde de 7 a 0 no TRE

Ruy Barbosa, a terra do senador Otto Alencar, está em ebulição. O TRE julgou ontem as pendengas de José Bonifácio Dourado (MDB), o Bonifácio, que venceu as eleições deste ano, e ele perdeu por 7 a 0, como se dizia lá no tititi.

Bonifácio, que é ex-aliado e ex-amigo de Otto, teve 55,06% dos votos contra 41,77% de Marivaldo Leite (PSD), o candidato apoiado pelo senador. O próprio TRE recomendou a realização de novas eleições.

A questão: Bonifácio vai recorrer? Se sim, ele toma posse sub-judice correndo o risco de ser destronado caso o TSE siga o mesmo entendimento, mas aliados dele lá já disseram: ele não vai recorrer.

Agora a discussão é para saber quem será a nova chapa, se Eridan Dourado, a esposa de Bonifácio, José Guedes Filho, aliado e filho do ex-prefeito José Guedes, o pastor Dema (PL) ou o pastor Nildo Fernandes (PL), o vice dele.

Samuel quer ação escolar

Evocando o episódio de Heliópolis, sexta passada, em que um estudante de 14 anos matou três colegas, o deputado Samuel Júnior (Republicanos) lembrou que há mais de dois anos tem um projeto obrigando a instalação de detectores de metais nas escolas.

– Se isso tivesse sido feito tragédias como essa de Heliópolis poderiam ser evitadas. Espero que agora, com os investimentos bilionários em educação, isso aconteça.

Rowenna premia evolução da educação no Baixo Sul

Rowenna Brito, secretária de Educação do Estado, vai hoje a Valença condecorar dirigentes de 10 escolas do Núcleo de Tecnologia Educacional 6,

que congrega os 15 municípios do Baixo Sul.

O feito: o NTE 6 conseguiu o segundo melhor desempenho no Ideb, sendo que nove das dez escolas superaram a meta do MEC, o que coloca a região entre 27 NTEs em segundo lugar, só superado pelo de Vitória da Conquista, que teve uma escola a mais com bons resultados.

O NTE 6 é pilotado pela professora Josélia Santos e na articulação do sucesso teve a participação da professora Rosângela Queiroz.

– É um momento histórico na educação. Precisamos que os incentivos continuem.