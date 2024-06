Alba aprova reajuste, mas chamou a polícia para conter manifestantes | A TARDE

Com a PM armada na entrada principal, e rigoroso controle de entrada, com grades e fechamento dos demais acessos, a Assembleia aprovou ontem o projeto de reajuste de 4% para o funcionalismo e 5,9% para professores, como o voto contra a oposição.

O forte aparato veio porque semana passada a sessão foi suspensa. Servidores nas galerias a todo instante interrompiam deputados, vaiando.

E o que Rui Oliveira, o presidente da APLB, achou disso?

— Não é novidade a Alba tomar essa atitude. Desde o governo Rui Costa que isso vem se repetindo. Essa casa nunca foi do povo. Desde a época do carlismo já era assim.

Recíproca —Um deputado petista disse ontem que em se tratando de Rui Oliveira, se a Assembleia sempre foi assim a recíproca é verdadeira, ele também sempre radicalizou. E lembrou que em março de 2007, Jaques Wagner com apenas três meses de governo, Rui Oliveira tentou deflagrar uma greve de professores e por isso caiu em desgraça. O governo se recusava a sentar em mesas de negociações que ele estivesse.

Curioso é que a duas semanas, na votação da terceira parcela dos precatórios, Rui também entrou em rota de colisão com Marinalva Nunes, presidente da Associação Classista da Educação e Esporte da Bahia (ACEB), antiga companheira.

Ele queria a recusa dos precatórios sem os juros e ela que se aceitasse assim e questionasse juros depois. Chegaram a trocar empurrões. Justo Marinalva, que na era Wagner foi quem defendeu Rui

Colaborou: Marcos Vinicius

Santo Antônio dá largada no forró com o tempero eleitoral

Santo Antônio de Jesus, o maior enclave comercial do sul do Recôncavo, faz 144 anos hoje com muita festa; na prática, como amanhã também é feriado, é a largada do São João, que lá é um dos mais fortes na Bahia, e este ano com o tempero da disputa eleitoral.

Lá, o prefeito Genival Deolino (PSDB), que em 2020 destronou o hoje deputado estadual Rogério Andrade (PSD) com apoio do grupo Beija Flor, agora tem uma pedra no sapato: o ex-prefeito Humberto Leite (PP), líder histórico do Beija Flor, se lançou.

Apesar da divisão entre Beija Flores, a disputa lá está polarizada entre Genival e o médico Euvaldo Rosa (PSB), que representa o Jacu, a outra banda do tradicional embate local.

Embora no cenário atual Euvaldo lidere as pesquisas, ainda tem jogo. Genival representa o empresariado, que o apoiou ostensivamente em 2020.

Rio Limpo, a luta continua

A Oscip Rio Limpo, ong que luta pela despoluição do Rio Joanes e seus afluentes, vai marcar a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, com uma caminhada pela orla de Lauro de Freitas, partindo da praia de Buraquinho, passando por Vilas do Atlântico e Ipitanga até chegar ao Parque Ecológico.

Fernando Borba, um dos líderes da Oscip, diz que há mais de 20 anos luta pela causa. “E a luta continua”.

Na briga com a ViaBahia, Salles diz ter ajuda do TCU

Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), que anteontem esteve em Salvador para receber do TCM baiano a Medalha Deputado Luís Eduardo Magalhães, deixou um monte de esperanças no deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia e também um dos líderes da briga que os deputados travam contra a ViaBahia, a concessionária das BRs 324 e 116.

— O presidente Bruno nos garantiu que resolver esta questão é uma das metas dele.

Bruno, por seu turno, disse que a comissão criada no TCU para avaliar o caso encontrou ‘indícios e fragilidade’, mas ressaltou que normalmente trabalha em busca de acordo.

