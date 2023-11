Até agora a banda governista nada tratou sobre 2024, aqui ou alhures | A TARDE

E será mesmo que numa barganha política a vereadora Lúcia Rocha (MDB), líder nas pesquisas em Vitória da Conquista, abdicaria da candidatura e passaria para a vice do deputado Valdenor Pereira, do PT, a troco de o candidato a prefeito de Salvador ser o vice-governador Geraldo Jr., do MDB?

A conversa rola nos meios políticos, mas objetivamente nada, segundo Lúcio Vieira Lima, o presidente de honra do MDB baiano:

— Com o MDB, nunca houve tratativa alguma sobre lugar algum. Estamos esperando o Conselho Político, que sempre se reuniu, mas nunca nada decidiu.

Ou melhor, só marca a data da próxima reunião, como dizem alguns.

a hora do toré —Jerônimo diz que quer entrar em 2024 já com o candidato debaixo do braço, o que sinaliza que dezembro será decisivo.

Pessoas próximas a Jerônimo dizem que ele pretende definir a situação nos próximos 20 dias, via Conselho Político. E, óbvio, que vai para o encontro já com uma linha de conversa, mas sem essa de impor nomes, apenas vai induzir o diálogo para um ponto. Exemplo: quem comeu sal e já está no mandato, por exemplo, é a prioridade.

Mas, no caso de Salvador, parece que ele terá de ser mais objetivo. Geraldo Jr. diz que está aguardando ele. Robson Almeida, o pré-candidato do PT, diz que está todo mundo esperando ‘o toré que o índio vai tocar’.

Próximos a Jerônimo dizem que ele tem conversado, sim. Ou seja, o toré já tem ensaios. Mas com quem em Salvador? Talvez nem o próprio Jerônimo saiba.

Deputados querem chamar até a polícia contra a ViaBahia

A guerra entre os deputados estaduais baianos e a Via Bahia ganhou novo capítulo. O presidente da empresa, José Bartolomeu, não atendeu a convocação da Comissão de Infraestrutura, não foi, mandou um advogado, 20 deputados presentes não aceitaram.

Vão tentar atacar por outro flanco. O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, diz que o episódio fortaleceu a tese da CPI. Como as BRs 324 e 116, que a ViaBahia tem a concessão para explorar, são federais e a Alba não tem autoridade legal sobre elas, a saída é ir pela via do consumidor.

— Com a CPI, se ele não vier, a gente manda a polícia ir buscar. Ele tem que vir. E vamos sim, no início do ano, batalhar pela CPI.

A ViaBahia sempre tem alegado que o governo não cumpriu a parte dele no contrato, daí a desavença.

Uma voz para o Canal do Sertão

Wilson Mascarenhas, ex-prefeito de Várzea da Roça e um dos grandes arautos em defesa do Canal do Sertão, foi eleito para o quadro do Comitê Gestor da Bacia do Paraguaçu e se diz mais empoderado para brigar pela causa.

— Agora vou ter uma voz institucional para defender o CSB. Vamos à luta.

O Canal do Sertão avança por mais de 400 quilômetros passando por 44 municípios do semi-árido.

Nas emendas da bancada baiana segurança na frente

Coordenadora da bancada baiana em Brasília, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) fechou, ontem, último dia de prazo, o pacote das chamadas emendas de bancada, aquelas em que todos os 39 porlamentares contribuem com uma fatia.

Nas pedidas de Jerônimo, e a bancada é sempre liderada por um governista (é a regra), prevalecem dois itens principais, dinheiro para Segurança, ele quer em torno de R$ 100 milhões, e recuperação do Teatro Castro Alves.

— A gente ainda não pode falar em valores porque cada deputado vai dizer quanto quer dar, os da oposição como vão entrar.

Jerônimo quer pelo menos mais um helicóptero, que custa caro, mais de US$ 1 milhão.