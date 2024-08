Bahia lidera em pegar dinheiro no BNDES para investir na indústria

- Foto: BNDES / Divulgação

Os ventos que sopram a favor do crescimento industrial baiano ganharam mais gás. A Bahia lidera a utilização das linhas de financiamento do Plano Mais Produção (P+P) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na região Nordeste.

De acordo com dados do Painel do P+P, atualizados em 30 de junho, 3.181 projetos do setor industrial baiano foram aceitos e, juntos, somam R$ 3,8 bilhões, dos quais R$ 2,5 bilhões já foram desembolsados.

Os eixos mais procurados na Bahia foram os de produtividade e de inovação. Até o momento, foram anunciados R$ 300 bilhões para o financiamento de empresas e de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) até 2026, ou cerca de R$ 75 bilhões por ano, divididos em quatro eixos: produtividade, inovação, exportação e sustentabilidade.

Descarbonização —Do total, mais de R$ 115 bilhões já foram aprovados em linhas do BNDES para projetos em todas as regiões do país. O P+P foi criado para viabilizar, de forma contínua, o financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB).

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia como positiva a nova política de neoindustrialização. Fala o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Rafael Lucchesi:

— Nós vemos uma grande chance para a descarbonização das cadeias produtivas brasileiras da indústria verde, num contexto em que o Brasil apresenta diversas oportunidades. Temos vantagens para avançar nas atividades que mais agregam valor.

Colaborou: Marcos Vinicius

E o efeito Zé Neto reverbera em Alagoinhas, pró Gustavo

Veja como efeito cascata dos movimentos de Zé Neto, o candidato do PT em Feira de Santana, acaba batendo forte em Alagoinhas, outro município em que a base do governo está unida.

Zé Neto se licencia do mandato de deputado federal para ir cuidar da campanha dele. Assume a 1ª suplente do PT, que é secretária de Políticas para as Mulheres do Estado, e no lugar dela entra a deputada estadual Neusa Cadore, e na vaga dela, Radiovaldo Costa, de Alagoinhas, que é o 1º suplente entre os estaduais petistas.

O advogado Gustavo Carmo (PSD), candidato governista em Alagoinhas, já tem o apoio de Radiovaldo, que entrará em cena como deputado, dividindo o palco com a deputada Ludmila Fiscina (PSD), que é esposa do prefeito Joaquim Neto (PSD).

Como se vê, a torcida pelo sucesso de Zé Neto extrapola os limites feirenses.

E Jerônimo vai a Candeias

Jerônimo confirmou presença na convenção do PT em Candeias, dia 2, que vai homologar a candidatura da vice-prefeita Marivalda da Silva, contra o candidato do prefeito Pitágoras Ibiapina (PP), Ériton Ramos (PP).

Em Candeias, Pitágoras é prefeito bem avaliado e apoiou ACM Neto. Jerônimo ganhou de 25.706 votos (53,09%) contra 20.415 (42,16%). O jogo de Jerônimo é destronar o prefeito, que há 8 anos dá as cartas lá.

Embora com boas obras, Jerônimo não vai a Juazeiro

Jerônimo tem boas obras em Juazeiro prontas para serem entregues, algumas já em ação, como o acelerador linear do Unacor, o hospital do câncer, o único da regão, ou mesmo o Teatro Luiz Galvão. E por que não pisa lá?

Simples. O imbróglio político. O PT marcou a convenção para a noite do dia 5, o último dia possível, ainda esperando para ver se livra o ex-prefeito Isaac Carvalho da justiça. Tudo indica que não vai dar ele, que tem no colete Edson Tanury e Antonio Guerreiro, o Tom Zé.

Se assim for, vai dar rolo. Na base do governo tem os deputado Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), mais o ex-prefeito Joseph Bandeira (PSB), que não aceitam. Lá, chovem candidatos: oito.