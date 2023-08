Bahia Norte apanha na Alba, mas promete abrir canal de diálogo

Guilherme Freire, presidente da Bahia Norte, a concessionária que explora os 132 quilômetros de rodovias do entorno de Salvador, aceitou convite para ir à Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ouviu um turbilhão de críticas, mas aceitou abrir um canal de diálogo daqui por diante.

O deputado Raimundinho da JR (PL), que provocou o assunto, começou:

— O senhor me bloqueou. Eu mando pelo zap minhas queixas e a resposta é que eu estou bloqueado.

Guilherme negou. Mas o certo é que Raimundinho saiu do encontro desbloqueado.

— Eu moro em Dias D’Ávila e eu, ou qualquer morador de lá, para entrar e sair da cidade pago quatro pedágios, mas só temos isso, o direito de pagar. Nem uma faixazinha de pedestres botam, enquanto Simões Filho que nada paga tem tudo do melhor.

Dinheiro —A área da Bahia Norte inclui o aeroporto de Salvador, Centro Industrial de Aratu, Polo Petroquímico de Camaçari, o Porto de Aratu e a Ceasa e é alvo de Raimundinho, para quem a concessionária só pensa em faturar.

Guilherme disse que não é bem assim. A empresa investiu R$ 450 milhões e Tomou emprestado mais R$ 1,2 bilhão e ainda tem um prejuízo acumulado de R$ 30 milhões.

— Mas queremos o diálogo, para nos ajustarmos no que for preciso.

O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, achou o encontro proveitoso:

— Vamos criar um grupo de trabalho para acompanhar tudo de perto.

Leandro quer encarar Lauro

Bolsonarista raiz, o deputado Leandro de Jesus (PL) admitiu ontem que analisa a sério a possibilidade de disputar a Prefeitura de Lauro de Freitas ano que vem.

— Estamos construindo o projeto. Se emplacar, eu vou.

Em Lauro, além do candidato da prefeita Moema Gramacho (PT), ainda não definido, tem no páreo o empresário Teobaldo Costa (UB), que disputou em 2020, e talvez o deputado João Leão (PP).

Professores pressionam Jerônimo por precatórios

Arregimentado por Geracina Aguiar, professora aposentada, ex-vereadora em Salvador e uma das fundadoras do PT, professores do Estado lotaram ontem a Comissão de Educação da Assembleia com um pedid: o pagamento dos precatórios do Fundef pela não regularização de pagamentos entre 1996 e 2006.

A conta, segundo Geracina, chega a R$ 4 bilhões para beneficiar o funcionalismo público do período. Só de professores são 40 mil.

— Jerônimo pode até sofrer impeachment por não cumprir a lei. Tem professores passando necessidades. Eu mesma me aposentei com 10 salários mínimos. Hoje estou em três.

Ela diz que a pressão vai continuar.

Atentado contra prefeito de Muritiba, oposição pegou leve

O atentado contra o prefeito de Muritiba, Danilo de Babão (PSD), repercutiu intensamente ontem nos meios políticos. Teria sido um crime político?

Todo mundo está na espreita, mas ninguém acredita. O clima na cidade não aponta por aí. O mais provável, dizem, é que ele tenha sido mesmo vítima de bandidos. E aí entra outro detalhe.

Ano passado Lula ganhou folgado contra Bolsonaro, de 80% contra 14,46%, ACM Neto venceu apertado, mas Roberta Roma e Vítor Azevedo, ambos do PL, bolsonaristas apoiados por Danilo, foram os mais votados. Mas embora o pessoal do PL bata forte na questão da segurança, a reação ontem limitou-se a uma nota de Vítor Azevedo pedindo ‘uma ação rápida da polícia’, com a ressalva de que ‘o prefeito não tem inimigos, tem um perfil tranquilo’. Foi light, dizem.

REGISTROS

Engenharia petista

A Assembleia realiza amanhã (10h) uma sessão especial muito especial mesmo. Del Carmem – 70 anos de Bahia, 50 de engenharia, é como a bancada do PT, por iniciativa da deputada Fátima Nunes, vai homenagear a colega Maria Del Carmem, que tem 74 anos, foi vereadora em Salvador e está no quarto mandato de deputada estadual.

Invasão tumular



Um caminhão F 4000 invadiu o cemitério de Ituberá na manhã de segunda, arrebentou vários túmulos e causou estupefação. O cemitério é situado no começo de uma colina, é todo enladeirado, mas Juvenal Souza, que mora perto, diz que isso é algo nunca se viu.

Fliarc estreia



Rio de Contas, na Chapada, também entrou na onda de promoção de feiras literárias. Realiza de 19 a 22 de outubro o 1º Festival Literário e Artístico de Rio de Contas (Fliarc). Tema: Rio de Contas 300 anos: resistência e memórias no Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.

Unagro vem aí



Dia 19, sábado da semana que vem, haverá reunião em Feira de Santana para fundar a União Agro Bahia (Unagro). O segmento aplaude. É mais uma entidade de classe.