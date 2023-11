Bahia sem Fome, oxalá enxerguem o Centro Histórico de Salvador | A TARDE

A estampa da fome na Bahia tem endereço fixo em Salvador. Vários, o principal deles no Centro Histórico. Quem quiser ver vá aos domingos na Baixa dos Sapateiros, no pé da Ladeira de Santana. Uma multidão corre para cima de almas caridosas que vão levar quentinhas.

O viaduto do Politeama é outro point. Até parece que virou residência de alguns. No Largo dos Mares, Cidade Baixa, a pouco mais de 500 metros do Santuário da Santa Dulce dos Pobres, a história se repete. Isso, só para falar de três pontos historicamente visíveis.

Claro que há muitas situações espalhadas pela cidade, muito mais pelo Estado afora. Por que isso está há tanto tempo, sugerindo que além das quentinhas eventuais, nada mais se faz? Eis a questão, essa legião de vulneráveis totais até parece que não existe. Eles não têm voz. E ninguém fala por eles.

Esperança —Jerônimo botou pompa para entregar à Assembleia o projeto Bahia Sem Fome, e o deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente do legislativo, diz que dentro de uma semana estará tudo aprovado.

Oxalá a Bahia esteja aí criando um marco histórico, o combate à miséria total como política de Estado. Foi isso que a ideia sugeriu, conforme as palavras do próprio Jerônimo no ato:

— Nós queremos colocar nossos recursos, não só com dinheiro para cesta, mas com programa de assistência técnica (...), para assim a gente poder garantir a saída dessas pessoas da fome e da pobreza.

Claro que em tais programas a resposta é lenta. Mas logo dará para notar algo. Tudo o que se quer é que dê certo.

Um feirense com o Hamas

Fernando Torres (PSD), ex-deputado federal e hoje vereador em Feira de Santana, subiu esta semana na tribuna da Câmara e em discurso, se ofereceu ao Hamas para ser trocado por reféns na Faixa de Gaza.

Virou gozação. Ganhou um meme nas redes sociais. Nele, Fernando aparece sentado na beira de uma pista empunhando uma bandeira do Brasil rodeado por soldados que estão na guerra.

Valença, o prédio histórico que pode virar uma tragédia

Se o histórico prédio da antiga Cadeia de Valença, na Rua Conselheiro Cunha Lopes, ou Rua da Cadeia, centro da cidade, desabar e matar alguém, pode escrever: tragédia anunciada. Em ruínas, com o mato subindo pelas paredes, foi destombado pela Câmara a pedido da Prefeitura, para ser vendido. Provocou a ira do IPAC do do MP, que entraram na justiça contra. O vereador Valdir Silvestre (PCdoB) promoveu uma audiência pública do caso e diz que todo mundo é contra e ninguém faz nada.

Abordado sobre o perigo, João Batista, vendedor de frutas ao lado, diz não ter medo.

— Passei 10 anos aí dentro, sou ex-traficante, conhecido como Brooder Washington. Agora que ele vem cair cima de mim? Não vai não.

Jerônimo vai a Porto Seguro e recebe o abraço de Jânio Natal

Jerônimo foi ontem a Porto Seguro entregar obras e lá foi recebido pelo prefeito Jânio Natal (PL), que ano passado apoiou Bolsonaro, João Roma para governador e ACM Neto no segundo turno.

O prefeito mandou ver, dirigindo a Jerônimo:

— Você é o cara!

Jerônimo, que lá tem como aliado a ex-prefeita e atual deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), provável adversária de Jânio nas eleições do ano que vem, repetiu o que já disse noutros lugares:

— Serei leal a aqueles que sempre estiveram comigo.

Deu o recado, mas Jânio tem ao lado dele o deputado Raimundinho da JR, também do PL, o partido de Bolsonaro, que foi apoiado por Jânio, mas virou governista desde o primeiro momento argumentando que ‘a Terra Máter não pode ficar desamparada’.

Lá, Lula e Jerônimo ganharam as eleições.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Fernando e Oduque

José Oduque Teixeira, o ex-prefeito de Itabuna que esta semana completou 100 anos, é homem de pouco estudo, mas construiu sua trajetória como empresário e político pela decência, amealhando o respeito de que desfruta até hoje.

Foi ele quem ‘criou’ Fernando Gomes, secretário de Administração quando era prefeito, de 1972 a 1976.

Fernando começou sua história aos 34 anos, tomou gosto e foi prefeito cinco vezes, deputado federal duas, numa delas, o mais votado da Bahia.

Mas os dois sempre amigos. E o próprio Fernando contava que lá um dia, ele prefeito, ia passando num carro pela Av. Cinquentenário, a principal de Itabuna, ao lado de Oduque, e um secretário chamado Carlito. Alguém gritou:

— Aí vai um corno, um viado e um ladrão!

E Fernando:

— Olha, o ladrão sou eu, que sou prefeito.

A agressão virou uma sonora gargalhada sempre lembrada entre eles.