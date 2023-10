Baixo Sul dá o start para acabar os lixões | A TARDE

Consórcio Intermunicipal do Mosaico das Asas do Baixo Sul, ou simplesmente Ciapra. Bom anotar, porque está fazendo história. É a entidade que os 15 municípios do Baixo Sul, 360 mil habitantes, entre o sul do Recôncavo e a banda norte da região cacaueira. Esse é o palco de um novo tempo sobre o destino do lixo nosso de cada dia.

Em clima de entusiasmo os prefeitos do Ciapra assinaram o ato de delegação do Projeto Parque do Sol, pioneiro na Bahia, elaborado pelo jovem Igor Torres, pós-graduado em PPPs e Concessões da empresa Torres, que prevê a coleta e tratamento do lixo com aproveitamento de tudo e o aterramento dos resíduos inúteis.

Isso acontece um dia depois do secretário André Joazeiro (Ciência e Tecnologia) ter anunciado a parceria com a Shift Energy Holdings, que desenvolveu uma tecnologia que transforma o lixo em biocombustíveis.

Na Bovespa —Pergunta a Leo de Neco (Avante), prefeito de Gandu e presidente do Ciapra: tem conexão?

— Nós dialogamos muito bem com o governo.

E o que significa esse projeto para tanta euforia?

— A pauta ambiental é mundial. E temos uma grande contribuição para nos livrarmos de um problema crônico.

O projeto foi submetido a Marcus Cavalcanti, ocupante da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, que adorou.

O projeto é da Torres, mas não quer dizer que é ela quem vai executar. Marcus quer levá-lo a leilão na Bovespa, segundo Leo de Neco, ainda este mês haverá nova audiência pública para liberar. As prefeituras nada gastam. A empresa vencedora paga o projeto para a Torres.

Na Bovespa —Fala Kitty Guimarães (PP), prefeita de Taperoá, que anfitrinou o encontro de ontem:

— É a construção de um futuro melhor para todos.

Fala Jaqueline Oliveira (UB), prefeita de Nilo Peçanha:

— Nossa região é a mais bonita. Merece ser a primeira a dar uma lição de preservação.

Igor Torres levou dois anos e oito meses para aprontar o projeto e percorreu todos os 37 lixões do Baixo Sul, região que ele escolheu porque a avó é de Nilo Peçanha:

— Isso é o start para a construção de um novo tempo, o tempo em que o normal será natureza limpa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Bem lembrado

O velho sonho de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe era a construção de uma ponte ligando as duas cidades, separadas apenas pelo Rio Corrente. A ausência dela forçava uma caminhada de seis quilômetros com muitos atropelos.

Lá um dia João Leão, então deputado federal, reunido com um grupo de aliados em Santa Maria, anuncia pomposamente:

— Eu vou fazer a ponte.

Nery Batista, ex-prefeito, se animou:

— Se o senhor fizer vai ficar na história! Será sempre lembrado, como o homem que trouxe o Correio para cá!.

— E quem foi que trouxe o Correio?

— Foi... Foi... Foi... Ô Edson (também ex-prefeito), como é mesmo o nome do homem?

— Esqueci...

— Como é, Careca?

— Rapaz, o nome está na ponta da língua...

— Como é, Cadu (ex-prefeito de Coribe).

— Rapaz, tá na cabeça, mas não tô lembrado.

Era Manoel Novaes. Leão fez a ponte e ainda é lembrado. Por enquanto.