Bolsonaro em tempo de inferno astral. E será que ele tem futuro? | A TARDE

Nos seus tempos de presidência, Bolsonaro deitou e rolou e também cogitou dar o golpe para permanecer no poder. Tudo deu errado para ele e agora vive dias de inferno astral, respondendo a inquéritos ou processos por todos os lados, acuado também pela justiça eleitoral.

A questão: depois do impeachment de Dilma em 2016, Lula também caiu em inferno astral e passou as eleições de 2018 na cadeia. Em 2022 venceu a eleição e agora está no poder. Teria Bolsonaro condições de fazer trajetória similar?

A pergunta aí vem do leitor Ivany Mendes, do Imbuí, ressalvando ele que ‘o que parecia ser um bandido acabou virando herói, e como estamos no Brasil, o outro pode virar também’.

Polarização — Meu caro Ivany, sabe-se lá quais são as cenas dos próximos capítulos na política nacional, mas Lula e Bolsonaro são personagens de uma mesma novela, cada um querendo ser o mocinho empurrando para o outro a condição de vilão.



Bolsonaro surfava na ponga das insatisfações gerais que a Lava Jato produziu sobre o PT, e nessa linha teve a trajetória coroada quando recebeu a facada a 30 dias das eleições e ganhou a mídia 24 horas por dia por motivo justo, sem abrir a boca.



Ironia. Os aprontes dele no governo foram tantos que ele próprio reabilitou Lula. Ancora-se na ideologia de direita, que tem muitos adeptos, mas como postura mais parece um aloprado. Com a desvantagem que agora Lula evita equívocos que já cometeu.

Os 80 anos da CLT em livro

Os 80 anos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) vão ser celebrados amanhã (15h30) pela Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), com o lançamento do livro 80 anos da CLT – Relexões e críticas, coletiva coordenada pelos advogados Benizete Ramos de Medeiros e Valena Jacob.

Vai ser na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) em Porto Seguro, no 44º Congresso Nacional de Advocacia Trabalhista, que lá acontece.

No caso da Via Bahia Eures bate no governo de Lula

Ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa e aliado do senador Otto Alencar, o deputado Eures Ribeiro (PSD) tirou o pé fora na reunião da Comissão de Infraestrutura que marcou para 21 de novembro uma panfletagem no pedágio de Candeias da BR-324 em protesto contra a Via Bahia., dizendo que não vai lá porque o encaminhamento é outro:

— Jerônimo tem que se posicionar sobre isso e também o governo federal. Tem ministro que é da Bahia e ocupa grande espaço no governo! Então não adiantou eleger Lula. E Rui Costa não tem condições de resolver isso? Protesto é coisa do PT, o PT que está com a caneta na mão. Temos o ministro mais forte e a Bahia passar por esse constrangimento?! Então o meu voto em Lula foi errado.

Com o caso do desembargador Luiz Fernando, o TJ fica triste

O TJ, cujo pleno se reuniu ontem, foi apanhado meio que de surpresa com o afastamento do desembargador Luiz Fernando Lima pelo CNJ, acusado de ter liberado um criminoso periculoso durante um plantão.

Três aspectos sobre o caso para explicar a consternação e perplexidade:

1 — Ainda traumatizado pelos efeitos da Operação Faroeste, é mais um caso negativo no histórico da Corte.

2 — Luiz Fernando tem histórico de flexibilizar soltura de presos, mas independente do mérito da questão, é figura muito querida.

3 — Ele é o único negro do TJ e ninguém acredita que ele volte. Se aposenta em novembro do próximo ano e pior, está brigando contra um câncer.

Aliás, é justamente por essa circunstância que ninguém acredita que o processo vá até o fim e que ele volte. Um final lamentável.

REGISTROS

Narcotráfico na política 1

Um cidadão que diz chamar-se Frank gravou uma série de vídeos dizendo-se ‘marcado para morrer’ por ter saído do PCC. Num deles diz que no Rio a facção investe em armas, por se achar em guerra. Já em São Paulo a estratégia é outra, infiltrar-se em órgãos da prefeitura e do governo.

Narcotráfico na política 2

O caso repercutiu na Câmara de Salvador depois que uma assessora do vereador Marcelo Maia (PMN) foi presa, acusada de ligações com o tráfico. Alguém perguntou:

— Será que a Bahia decidiu seguir o modelo paulista?

Um vereador retrucou:

— Os dois.

Coronel Valter



O coronel PM Valter Santos de Araújo, comandante do Policiamento da Região Norte (CPRN), recebe hoje (10h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi da deputada Fabíola Mansur (PSB).

Dr. Raymundo Paraná



Já à tarde (15h), o homenageado será o médico e professor da Faculdade de Medicina da UFBa, Raymundo Paraná Ferreira Filho, por iniciativa do deputado Fabrício Falcão (PCdoB).