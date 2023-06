Bolsonaro fora do poder paga mais caro sem os antigos amigos

Era o fim de março de 1975, quase 50 anos atrás, o jornalista Hamilton Celestino, o Tito, recém chegado de Moscou, onde passou um tempo em auto-exílio por ser do Partidão, quando encontrou o amigo Pedro Gomes, que havia acabado de deixar a Secretaria de Comunicação do Governo de Laudo Natel, do Rio. e estava voltando para o jornal O Globo, onde era editorialista.

Conversa amena, na porta do jornal, vem um robusto pingo de água do ar condicionado e bate no paletó de Pedro. Ele olhou, falou sério:

— Zorra! Quando estamos fora do poder até o ar condicionado cospe na gente.

Lembrei a história para ilustrar a pergunta do leitor Maurício Vegas, paulista que adotou Lauro de Freitas: não parece perseguição o que fazem com Bolsonaro?

ajuntamento –Não, fazem com qualquer um, com ele um pouco pior por dois motivos óbvios;

1 — Tem a recíproca ao ódio que ele próprio semeou por todos os lados.

2 — O time que o levou ao poder não era um grupo político, e sim um ajuntamento na onda da Lava Jato. E agora é cada um por si, até mesmo trocando de alfinetadas em público, como inimigos.

Assim o é que Ricardo Sales (PL), ex-ministro do Meio Ambiente, agora deputado federal por São Paulo, diz que ‘quem se junta com porcos farelo come’, Abrahão Weintrab, ex-ministro da Educação, diz que ‘antes Bolsonaro era O Capitão do Povo, agora é o Cafetão do Povo. E Joice Hasselman, ex-deputada, se diz vítima de um ‘estupro moral’.

Se os ex-amigos dele estão assim, imagine os inimigos.

Nem todos aderiram ao forró da transparência, mas está bom

Embora apenas 135 dos 260 municípios que receberam ajuda do governo para fazer o São João tenham aderido ao Painel da Transparência, ou a Transparência do Forró, proposto pelo Ministério Público, o promotor Frank Ferrari, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam), idealizador do projeto, diz que a iniciativa é um sucesso.

Os inscritos integram o Portal da Transparência e os municípios participantes receberão um selo, mas ele faz questão de ressaltar que não é uma obrigatoriedade a participação e também o projeto é absolutamente novo.

— É uma nova ideia e para o primeiro ano, está bom. Nós queremos é estimular a prática da transparência.

A entrega do Selo da Transparência para os que aderiram será em ato solene quarta próxima.

Tráfego aéreo a pleno vapor

José Alves, ex-secretário de Turismo do Estado, agora de Itacaré, se diz otimista com as projeções da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que projeta 4,35 bilhões de passageiros voando pelos céus do mundo em 2023.

O bom, segundo Zé Alves, é que o número chega perto dos 4,54 bilhões de 2019, o recorde, antes da pandemia. A previsão inicial era a de que retomada só em 2025.

Em São Francisco, convento entra na pauta do IPHAN

O Comitê Salve o Convento, um grupo de São Francisco do Conde que luta para recuperar o Convento de Santo Antônio, esteve em Brasília num encontro com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Leandro Grass, e voltou de lá muito otimista.

O grupo, formado pelo pelo Frei Rogério Rodrigues – OFM, Ana Clara Ferreira, Josaira Xavier, Átila Santana e Honorina Gonçalves, além do vice-prefeito Nem do Caípe, do secretário do Turismo, Robert Alexandre e da deputada Ivoneide Caetano (PT), ouviu dele que o projeto executivo deve ser iniciado ainda este ano ou no máximo no próximo.

O convento é tombado pelo IPHAN desde 1941.