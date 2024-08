Bolsonaro virá pouco à Bahia. Até agora, só está mesmo em Itabuna

- Foto: Raphael Müller/ Ag. A TARDE

E a presença de Bolsonaro na campanha 2024 ajuda? Os bolsonaristas dizem que sim, óbvio. E ele vem em quantos municípios na Bahia? Até agora, só indicou que vai a um, Itabuna, para apoiar o candidato do PL, Chico França, que enfrenta o prefeito Augusto Castro (PSD) e o deputado Pancadinha (SD).

Bolsonaro tem circulado pelo Brasil, mas toma alguns cuidados, como por exemplo, só se deslocar em aviões de carreira, preferencialmente em cidade que tenham emissoras de televisão.

Se assim o é, o espaço para ele na Bahia está bem restrito. As cidades que sediam emissoras de tevê são seis – Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro e Itabuna. Delas, o partido dele só tem candidato em Itabuna.

Em Cruz — Dizem que talvez ele vá também a Teixeira de Freitas dar uma força ao Coronel França, que é do PL e enfrenta o prefeito Marcelo Belitardo (UB), o ex-deputado Uldurico Junior (MDB), os dois cabeças das pesquisas, e também Rafael Lemos (PP) e Eujácio Dias (PSD).

Fora do PL, há outros bolsonaristas, como Ednaldo Ribeiro, de Cruz das Almas, amigo de João Roma, o presidente estadual do partido, e a quem ele, como presidente da República, visitou. Mas é do Republicanos e apesar do apoio do prefeito, perdeu. Teve 23,93% dos votos contra 67,19% de Lula. Não tem muito o que fazer lá mesmo.

Só para recordar, na Bahia Bolsonaro só venceu em Luís Eduardo Magalhães, no oeste, e em Buerarema, na região do cacau.

Colaborou: Marcos Vinicius

Militares estão cada vez mais presentes nos embates eleitorais

Pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem (IPR), da FSB Holding, com base no Portal de Estatísticas do TSE, revela que o número de militares participando de disputas eleitorais como candidatos a prefeito e a vereador só cresce.

Em 2000, o número de militares candidatos até então totalizava 104.564 em todo o Nordeste. De lá para cá, 24 anos depois, já são 117.762, ou 12,5% a mais.

O número de militares candidatos que fez questão de botar no nome de urna a patente era de 165 no ano 2000. Em 2024, eles somam 260.

O levantamento mostra também que o crescimento das candidaturas com as patentes militares é quatro vezes superior ao de outras.

Na Bahia, particularmente, os nomes mais famosos no jogo desse tempo são primeiro do Capitão Tadeu e depois do Sargento Isidório.

Rosalvo cresce contra Débora

Aliados da prefeita Moema Gramacho (PT), em Lauro de Freitas, soltaram foguetes ontem com uma pesquisa que mostrou o candidato por ela apoiado, Antonio Rosalvo (PT), à frente da vereadora Débora Régis (UB).

Débora liderou todas as pesquisas até agora, mas o pessoal de Moema diz ser compreensível. Afinal, ela ainda não tinha adversário, já que Rosalvo só foi escolhido no fim de março.

Ygas, o mestre do pincel que se inspira no oceano

‘O Encontro das Águas’ é a exposição da semana na Assembléia e o nome tem tudo a ver com o artista da vez, Ygas Eloy. É que além de pintar, ofício que exerce ‘com muito prazer’ desde os 14 anos, ele também é restaurador e oceanógrafo e já acumula no currículo uma sucessão de exposições individuais em galerias e museus, a exemplo do Museu de Arte Contemporânea (MAC), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Centro de Cultura João Gilberto e também coletivas como a XVIII Bienal de São Paulo, onde exibiu uma performance sobre Antônio Conselheiro, e na Eco 92, no Rio.

Soteropolitano, Igas também é figura no Carnaval de Salvador, onde participa da decoração da estampa de abadás.