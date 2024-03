Bruno segue favorito, mas o jogo ainda vai ser jogado. E é jogo duro | A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE, hoje divulgada, dando Bruno Reis com 64,4% das intenções de voto válidos, Geraldo Júnior 23%, Kleber Rosa 10,4% e Luciana Buck 2,2%, mostra que Bruno dá a largada como sempre, favorito, mas há sinais de que teremos um jogo trincado.

Bruno se elegeu em 2020 no primeiro turno, com 64,20% dos votos, quase a mesma coisa das intenções de agora, contra 18,86% da 2ª colocada, a Major Denice, que emergiu no cenário guinchada por Rui Costa, então governador, mas não colou.

E outros nuances apontam que 2024 tem outras configurações. Major Denice era uma ilustre desconhecida no jogo político e a tática de Rui era pulverizar. Assim, Sargento Isidório teve 5,33%, Olívia Santana 4,49% e Bacelar 0,92. Agora a estratégia é todos por um. Inevitável, Geraldinho já aparece melhor que ela nas intenções. Resta saber até que ponto ele vai crescer.

PSOL sobe —Se Major Denice foi uma invenção que não deu certo, Geraldinho é uma aposta. Vai dar? Em tese, e esse foi o fato que muito pesou na escolha dele, era presidente da Câmara de Salvador do ninho de Bruno. Vai tirar voto de lá?

Mais: em 2020 Bruno tinha no apoio o MDB, o agora partido de Geraldo e o PV. E além disso tem a nova arrumação de candidatos a vereador, uma incógnita para todos.

Outro detalhe. Em 2020 Hilton Coelho, do PSOL, ficou com 4,39% dos votos e agora Kleber Rosa, do partido, aparece com 10,4%. Parte da esquerda está migrando para ele por não aceitar Geraldinho? E já que a vida começa depois do Carnaval, aí o novo começo, Bruno larga na frente, mas jogo aberto.

Rangel no TCM e Neusa na Alba, ficou tudo como o PT queria

O PT dizia que a candidatura do deputado Paulo Rangel à vaga no TCM não era do PT e sim da base do governo, mas seja lá como for, saiu tudo como o PT queria.

Rangel tomou posse no TCM sexta e ontem a Assembleia efetivou a deputada Neusa Cadore, do PT, que vinha exercendo o mandato como primeira suplente, na vaga de Osni Cardoso, que está na Secretaria do Desenvolvimento Rural.

De quebra, Marcelino Galo, que era o segundo suplente, passa a ser o primeiro e assume o mandato no lugar de Neusa.

É aí que Fabrício Falcão, o pretendente à vaga no TCM que foi rifado diz que não dá. Já é o quinto que o PT emplaca. Primeiro Zilton Rocha, que era deputado estadual, Zezéu Ribeiro, federal, Nelson Pelegrino, federal, Aline Peixoto, ex-primeira dama, e agora Rangel.

— Só do PT, é?

Davi e Golias no jogo político

Evangélico da Assembleia de Deus e bolsonarista, o deputado estadual Samuel Junior (Republicanos) subiu ontem na tribuna da Assembleia para aplaudir o legislativo do Espírito Santo, que revogou a prisão do deputado Capitão Assunção (PL) decretada pelo ministro Alexandre Moraes.

Disse que o caso se assemelha ao episódio bíblico da briga de Davi contra o gigante Golias, referindo-se ao ‘todo poderoso’ Alexandre.

Alba dá a largada para o debate da PEC da reeleição

Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, deu ontem o start para a Casa votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reinstitui a eleição. Ele ressalvou que nada tem a observar sobre o texto que está posto, mas salientou que o caso ainda depende de considerações lá por Brasília.

— Se Adolfo Menezes (PSD – o presidente atual) puder disputar a reeleição, com certeza terá o meu voto. Mas não sei se será assim.

O xis da questão é que o STF proibiu Senado e Câmara de reeleger presidentes numa mesma legislatura. E a Alba quer liquidar logo o assunto para ver agora quais serão as regras para fevereiro de 2025, a hora da eleição.

REGISTROS

Isabela Suarez

A empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, entra no rol dos homenageados da Alba com a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Assembleia da Bahia. A pedida é do deputado Manuel Rocha (UB). ‘Ela está contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Baía de Todos-os-Santos’.

Olival Freire

Quem também vai receber a Comenda 2 de Julho, já nesta quinta-feira (10h), é o professor Olival Freire Júnior, físico e historiador. A iniciativa é do deputado Zé Raimundo (PT), que por acaso, também é historiador.

Olho no manguezal 1

Começou ontem e vai até o dia 17 a terceira andada do caranguejo-uçá em 2024. É o período em que eles caminham aleatoriamente para desovar. É proibida a captura, o Ibama e o Inema dão em cima, mas Jurenilson Santos, de Maragogipe, cidade rodeada de manguezais, diz que quase sempre ninguém obedece.

Olho no manguezal 2

É manguezal demais para pouca fiscalização, lembra Jurenilson, fazendo a ressalva: a captura do goiamum também é proibida e não só na andada, o tempo todo. Ninguém obedece.