Canal do Sertão, a revolução nas terras de Lampião está próxima

Marcelo Oliveira, o presidente da Codevasf, deixou produtores, líderes empresariais e políticos que foram ontem ouvi-lo na Comissão de Infraestrutura da Assembleia muito satisfeitos. A convicção instalada: agora vai.

A obra está orçada em R$ 7 bilhões. Faz a captação de água no São Francisco, algo em torno de 35 metros cúbicos por segundo, viaja por 300 quilômetros passando por 44 municípios, a maioria deles, terras das andanças do cangaceiro Lampião, enchendo as bacias do rios Salitre, Tourão/Poções, Itapicuru, Jacuípe e Uauá.

O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, diz que o projeto é simplesmente uma revolução no sertão:

— O sertão terá antes e depois. Já pensou uma área quase sempre seca ter água de fartura para o consumo humano, animal e a lavoura? A economia da Bahia terá novo desenho.

No pac —Nos próximos dias Lula deve lançar a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a expectativa, como disse Marcelo Oliveira aos deputados, é que o Canal do Sertão esteja no pacote.

Faça-se uma ressalva, o projeto não tem oposição. Foi lançado lá atrás por Lula, ainda no primeiro governo, parou no tempo, Bolsonaro retomou e autorizou a elaboração do projeto básico.

Ontem, o Grupo Canal do Sertão Baiano, ou Grupo CSB, entregou a Marcelo um minucioso estudo indicando os caminhos para o melhor aproveitamento.

A Codevasf diz que só aguarda as licenças ambientais. E ano que vem, começa.

Dom Luiz, o da greve de fome contra a transposição, renuncia

Dizem que a obra do Canal do Sertão travou porque no primeiro governo de Lula o Bispo de Barra, Dom Luiz Cappio, fez greve de fome contra o projeto. Aliás, fez duas, a primeira de 11 dias em 2005 e a segunda de 24 dias em 2007.

Por coincidência, justo agora, exatamente anteontem, quando tudo indica que o Canal do Sertão enfim caminha para virar realidade, Dom Luiz Cappio, aos 77 anos, renuncia à Diocese. No lugar dele fica o padre João Batista Alves Nascimento, reitor do Santuário de Bom Jesus da Lapa (Dom Juracy Gomes Oliveira também foi nomeado para a Diocese de Amargosa).

O caso foi lembrado ontem na Assembleia por líderes sertanejos. As greves funcionaram, segundo um deles. ‘Ele foi notícia no Brasil inteiro. A pressão foi forte’. Dom Luiz está fora do comando da Diocese, mas está aí. Dizem que ele descarta nova greve.

Cocá vai bem em Lafaiete

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, se credenciou para o cargo que ocupa após bem sucedida gestão no vizinho e pequenino Lafaiete Coutinho (cinco mil habitantes).

Segundo o deputado Hassan (PP), aliado e amigo de Cocá, ele vai bem nos dois.

— Zé Cocá é bem avaliado em Jequié e em Lafaiete os líderes nas pesquisas são Patrícia, a mulher dele, e Binho (Flávio), o irmão.

Ou seja, tudo em casa.

Carballal ainda na espera para comandar a CBPM

Se Henrique Carballal (PDT), vereador em Salvador, foi anunciado em 29 de março como novo presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), por que até agora, mais de dois meses depois, ainda não assumiu?

Erro de avaliação. A Lei das Estatais prevê que políticos não podem se licenciar de mandatos para assumi-las, o que não foi previsto. Carballal até bradou que renunciaria, mas agora se avalia outro aspecto da lei: estatais cujo capital é inferior a R$ 90 milhões estariam fora. O da CBPM é R$ 85 milhões.

Mas Carballal diz que vai assumir, renunciando ou não. Ele já convidou para trabalhar com ele o geólogo Manoelito, o Manoel Maconha, diretor técnico da Agência Nacional de Mineração.