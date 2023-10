Chepa, o preso com armas e droga, diz que é vítima de perseguição | A TARDE

Ano passado Rui Costa, então governador, ligou para o prefeito de São Félix do Coribe, Chepa Ribeiro (PP):

— Amigo, saudade mata.

Resposta:

— E se eu for o remédio você está morto.

O caso deu intensa repercussão na boca da campanha de 2022, quando Chepa seguiu o amigo João Leão e ficou com ACM Neto.

Anteontem Chepa voltou ao noticiário com ares bombásticos. A linha das manchetes em sites e afins: Prefeito de São Félix do Coribe é preso com armas e drogas.

Do jeito que foi posto, até ficou parecendo o caso de um bandido envolvido com o narcotráfico, mas Chepa diz que não é bem assim. Ele se acha vítima de perseguição política dos governos do PT.

Enredo —Ele conta que a operação da PF já é suspeita pela própria motivação, a compra de um terreno por



R$ 300 mil que estaria superfaturada. Houve busca e apreensão. No meio, um revólver legalizado que ele comprou em mãos de um amigo e ainda não havia transferido.

— Na busca encontraram uma bituca de maconha. Depois vieram com mais dois potinhos com maconha. Eu disse que os potinhos eram meus, mas a maconha não.

Ele diz ser surpreendente a motivação da busca e apreensão, algo nunca visto. E também pelo volume da maconha: 10 gramas pesadas pela polícia.

— Tanto que a PF nem colocou maconha na denúncia. Eu, que fui quatro vezes eleito melhor prefeito da Bahia, fui o melhor do Nordeste, agora recebo essa.

De Cabaceiras a Mangabeira

O deputado Pedro Tavares (UB) diz que o governo deveria olhar com mais atenção os 18 km da estrada que liga Cabaceiras do Paraguaçu a Governador Mangabeira, que conecta as BR 101 e 116.

— Só fazem paliativos, tapa buracos, coisa pouca. No caminho tem a balsa que faz as conexões entre os dois lados sobre a Barragem de Pedra do Cavalo. Até isso, o apelo turístico da área, fica prejudicado.



630 superinteligentes no Brasil. E a Bahia tem 17

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com alta capacidade intelectual no país e representante da Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, divulgou ontem, em homenagem ao Dia das Crianças hoje, que o Brasil ultrapassou a marca de 630 crianças e adolescentes superinteligentes.

São Paulo, com 245, lidera o ranking, seguido do Rio com 70, Minas com 67, Paraná com 54, Santa Catarina com 35 e Goiás com 30.

A Bahia aparece na nona posição, com 17.

Rodrigo Sauaia, presidente do Mensa Brasil, diz que o Brasil ‘é uma potência intelectual ainda adormecida’. Ou seja, o número é baixo.

Deputados vão a Brasília em busca de socorro para o sisal

Instigados por Luciano Araújo (SD), que é de Valente, deputados baianos que integram a Comissão de Agricultura vão estar em Brasília quarta-feira com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Pauta: pedir socorro para o sisal.

O preço do sisal desabou, está em R$ 3 o quilo (era

R$ 5,50). Segundo Luciano, esta situação é cíclica, e o governo tradicionalmente sempre compra via Conab, guarda até a crise passar e depois solta, mas desta vez alega que não pode fazer porque os armazéns estão cheios.

— Só temos armazéns em Irecê e Ribeira do Pombal. É muito longe. Pagar frete para chegar lá é o mesmo que pagar para trabalhar.

A questão do sisal aí é a fibra, apenas 4% do que a planta pode dar, situação que o Cimatec do Sertão promete resolver fazendo de bioenergia a tequila, mas até prevalece a fibra.

REGISTROS

Lembranças do futuro 1

Virgildásio Senna, ex-prefeito de Salvador que vai completar 100 anos no próximo dia 3, foi o homenageado da semana do Projeto Lembranças do Futuro de Salvador, idealizado pelo presidente da Câmara. Por conta da idade ele foi representado pelo filho, Sérgio Senna.

Lembranças do futuro 2



O Lembranças do Futuro de Salvador na real é do passado. Homenageia ex-prefeitos. Dos 70 prefeitos de Salvador desde a Proclamação da República (Bruno Reis incluso), oito ocuparam o cargo mais de uma vez e deles só nove estão vivos. Virgildásio, prefeito entre 1963 e 1964, é o mais velho.

Saúde com o PT



Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde, pilota terça, no Wall Street Empresarial, a reunião do Fórum Pensar Saúde (18h), com o debate Os Investimentos na Saúde nos Governos do PT. A secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, estará lá.

Economia circular



O IDI que está promovendo o Fórum Nordeste da Economia Circular não é o Instituto por Direitos e Igualdade, como anteontem publicamos. O IDI de cá significa propósito em iourubá. Quem quiser se candidatar ao fórum, é grátis: nordesteeconomiacircular.com.br.