Com Débora de volta ao mandato a briga em Lauro ganha novo gás | A TARDE

Se o PT nunca governou Salvador, no município vizinho colado na capital, a prefeita Moema Gramacho, fundadora do partido de Lula, está caminhando ao final do seu quarto mandato. Governou de 2005 a 2012, retomou em 2016 e agora suscita a interrogação: ela faz sucessor ou perde, como em 2012?

Após o fim dos dois primeiros mandatos ela apoiou o empresário Chico Franco e perdeu para o médico Márcio Paiva (PP), que saiu de cena após desastrada administração. Agora tem Jerônimo cá e Lula lá, com o detalhe: a oposição está bem animada.

Moema já tem como adversário o empresário Teobaldo Costa (UB), que ela derrotou em 2020, o deputado federal João Leão, que era vice-governador e aliado em 2020 e desde ontem a vereadora Débora Régis (PDT), que reconquistou o mandato após ter sido cassada pelo TRE, graças a decisão do ministro Nunes Marques, do TSE.

União —Débora sempre se disse vítima de perseguição política e ficou parecendo mesmo. Ela foi alvo de uma denúncia do PSB por supostas irregularidades na prestação de contas, uma diferença de R$ 15 mil. É motivo para cassação?

João Leão já botou na mesa Teobaldo, a ex-deputada Mirela Macedo e o discurso, a questão é sair unidos. Ontem, festejou a absolvição de Débora, que tem apoio incondicional do deputado federal Félix Mendonça, presidente estadual do PDT.

Moema ainda não anunciou quem vai apoiar, mas deve ficar com o vice-prefeito Vidigal Cafezeiro Neto, o Dr. Vidigal, que é do Republicanos, mas vai mudar de partido. A briga é boa.

Deputados vão fazer a CPI da Via Bahia pela via do consumidor

Se as BRs 116 e 324 são vias federais, é óbvio que a Assembleia Legislativa da Bahia, uma instituição estadual, não tem autoridade sobre elas, mas olhando pela banda do consumidor, pode sim.

Pelo menos, é esse o entendimento que prevaleceu entre os deputados baianos para instalar a CPI da Via Bahia, segundo o presidente da Comissão de Infraestrutura, Eduardo Salles (PP).

— Avaliamos tudo junto com o Jurídico da Casa. É por aí que vamos.

O deputado Marcinho Oliveira, líder do União Brasil de ACM, diz que a Via Bahia conseguiu uma proeza:

— É a primeira na história que os 63 deputados da Bahia se unem numa só voz.

A CPI é uma resposta da Assembleia à decisão judicial que proibiu a panfletagem dos deputados no pedágio de Candeias. Em suma, a guerra está declarada.

Geraldinho no governo

Geraldo Júnior (MDB), o vice-governador, finalmente vai poder escrever no currículo que já sentou no trono de governador da Bahia, mesmo que interino.

Jerônimo embarca sexta para Dubai, nos Emirados Árabes, onde acontece a Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties), órgão máximo da ONU sobre mudança do clima, assunto que pauta os quatro cantos do planeta. Ele volta quarta.

A robótica é um avanço do bem, diz Eduardo Café

O médico urologista Eduardo Café, que tem no currículo a honra de ter sido o primeiro a realizar cirurgia robótica de próstata em Salvador, deu uma pausa no 39º Congresso Brasileiro de Urologia que se realizou no Centro de Convenções da Boca do Rio, ontem, para celebrar a passagem do Novembro Azul, o mês do combate ao câncer de próstata, na Comissão de Saúde da Assembleia, puxado pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos).

— Não tenha dúvida de que a cirurgia robótica é um grande avanço.

Café era da Escola Bahiana de Medicina e hoje do Hospital Santa Izabel, diz que os equipamentos são caros e o gasto nunca é compensado, ‘mas hospital de referência tem que ter’.