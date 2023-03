Como previsto, deu Aline. Com o detalhe: governistas todos unidos

Foi tudo 100% para os governistas ontem na Assembleia. Aline Peixoto ganhou a vaga no TCM com os votos integrais dos 40 deputados governistas. Dos 23 restantes, Tom Araújo obteve 19 e quatro votaram nulo.

Traduzindo: ao invés da candidatura de Aline, esposa de Rui Costa, ex-governador e agora ministro da Casa Civil, gerar desgaste, fortaleceu a base de Jerônimo.

Compreensível, se diz lá. É começo de governo e ninguém, entre os 32 eleitos pelos partidos aliados, os seis do PP e os dois PL têm qualquer razão para insatisfação num governo novo. Resultado: o esperado pelos governistas bateu 100%.

Traição —Se é que houve traição, como a oposição esperava, foi o inverso, os oposicionistas foram traídos.

A oposição esperava que Tom tivesse no mínimo 21 votos. Teve 19. Dos quatro nulos, só contam três, um foi dupla cédula. Tirando Hilton Coelho, do PSOL, que é de esquerda, tem dois outros que prometeram votar nele e não votaram. Aí nasceu um tititi: quem são eles?

Não vai dar tanto trabalho saber. Alguns governistas diziam haver a possibilidade de Aline ter 42 votos, o que quer dizer, há conversas com dois deputados ainda inconclusas e os votos nulos seriam um sinal de pauta aberta.

Diego Castro, do PL de Bolsonaro, ensaiou um discurso final dizendo que ‘a Casa (a Alba) foi palco de uma grande vergonha’, mas confessou ter votado em Tom. Ou seja, a oposição resolveu peitar para marcar posição e marcou. Caiu.

Tom, light até na derrota

O ex-deputado Tom, presente ontem na sessão da Alba em que disputava a vaga do TCM com Aline Peixoto, quis discursar e externou a pretensão, mas foi vetado sob o argumento de que não era deputado.

No fim, após a votação, Tom manteve a fidalguia que lhe marca a trajetória:

— Eu reconheço a vitória de Aline.

Dizem que ele torcia, mas não esperava outro resultado.

Colbert dribla com o celular

Jornalistas de Feira de Santana dizem que o prefeito Colbert Martins, em aberto litígio com o comando estadual do seu partido, o MDB, arranjou uma forma já manjada para driblar os que se aproximam com intuito de interrogá-lo: acelerar o passo fingindo que está conversando com alguém no celular.

Colbert já foi reeleito em 2020 e não vai disputar a eleição, mas o MDB, o partido dele, desperta cobiça.

Vaga de Vita já em disputa

A próxima vaga no TCM, a de Fernando Vita, que se aposenta em dezembro, já é alvo de disputas na Assembleia.

O deputado Fabrício Falcão (PCdoB), que era pré-candidato agora, abriu mão achando que a bola da vez na próxima seria ele.

Já detectou que apesar de ainda longe, entrou água na pretensão. Ele já se afastou do Grupo do Governo no Zap queixando-se de Rosemberg Pinto (PT), líder do governo.

PL flerta com Carlos Muniz de olho na disputa de 2024

Amigo de Geraldo Júnior, o vice-governador, que quer levá-lo para o MDB, Carlos Muniz (PTB), presidente da Câmara de Salvador, vai ter esta semana encontro com interlocutores do comando do PL, o partido de Bolsonaro, tocado na Bahia pelo ex-deputado João Roma.

Curioso é que o flerte do PL para Roma sai via o deputado estadual Vítor Azevedo, que se elegeu pela legenda bolsonarista, mas está apoiando Jerônimo na Assembleia. Ele admite que o foco da questão é a disputa em Salvador.

— Acho que ele será peça fundamental nas eleições de 2024 em Salvador. Seria uma honra tê-lo conosco nesse embate.

Muniz afirma que até abril se define.

REGISTROS

Bô não aguentou 1

Valdinei da Silva Caires, o Bô (PP), 53 anos, renunciou à presidência da Câmara após intenso clamor da população. Ele é acusado de ter dado sumiço na jovem Beatriz da Silva Santos, que estava grávida, há pouco mais de 50 dias. Ele em primeiro momento apresentou atestado médico, mas semana passada reassumiu a presidência e acendeu o furdunço.

Bô não aguentou 2

O advogado de Bô, Jonatan Nunes Meirelles, nega qualquer envolvimento do seu cliente e diz que tudo é fruto de boatos. Mas Bô já teve carro e computadores apreendidos e, nas ruas, o povo clama por Beatriz.

Mudando de lado

Botuporã está se desligando do Território da Bacia do Paramirim para se ligar ao do Alto Sertão, mais lincado com Guanambi. Isso implica em mudança de consórcios, inclusive os de saúde. E os moradores temem ficar isolados. Dois anos atrás Tanque Novo fez o mesmo.

Festa centenária

O abrigo de São Vicente de Paulo, em Buerarema, festejou com pompas o aniversário do seu cliente mais ilustre. Almiro Rodrigues completou 111 anos.