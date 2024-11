Cultura e clima, eis a questão: a busca da harmonia ainda é sonho

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Alia Al Hazami, a representante do Ministério da Cultura dos Emirados Árabes no encontro do G 20 da cultura, sintetizou bem o momento:

– Incluir a cultura nas discussões climáticas é um desafio, mas fundamental para encontrar uma linguagem comum entre as nações.

Claro, se cultura é todo que o homem faz num processo cumulativo, em matéria de questão climática a cultura que prevalece é não ligar. Daí resulta o acúmulo de agressões que provocou tragédias que se vê espoucando nos quatro cantos do planeta.

É uma honra para a Bahia dar o pontapé inicial na busca dos mesmos discursos e as mesmas práticas: está na hora de levar isso a sério, ou então estaremos literalmente decretando o fim da vida como a conhecemos.

Tambores –Os visitantes dos quatro cantos do planeta foram recebidos no Centro de Convenções de Salvador pelos tambores que alegram nossos dias como herança da cultura afro.

Fala Margareth Menezes, a ministra da Cultura do Brasil:

– A cultura tem esse papel, de nos reconstruir e repensar a nossa relação com o planeta.

Após saudar os visitantes em nome dos baianos, ressaltando que o Estado ganha relevância na discussão de pauta global tão importante, Jerônimo também foi na mesma pegada.

– Temos uma oportunidade de unir as maiores economias do mundo em prol de uma cultura para um futuro melhor.

Em suma, o astral é positivo, todos correndo atrás do sonho.

Colaborou: Marcos Vinicius

Victor na Europa, um olho nos jornais, outro no City, o do Bahia

Dando um giro pela Europa em viagem de férias, o jornalista Victor Pinto, da Band, que já passou por Birmingham, Liverpool, e agora está em Londres, onde fica até amanhã, para depois seguir por Madrid, se diz impressionado com um fato:

– Os jornais quase só têm um assunto, a disputa nos EUA entre Donald Trump e Kamala Harris. É incrível como a eleição lá desperta tanto interesse por cá.

Victor diz que só a tragédia na Espanha, que já contabiliza 217 mortos, dividiu o noticiário semana passada. Mas agora está em segundo plano.

Outra diferença por ele anotada é mais da cabeça dele do que factível:

– Em Manchester tive o prazer de ir conhecer o estádio do segundo melhor time administrado pelo Grupo City, o Manchester. O primeiro é o Bahia.

Na vitória do Vitória, festa no ar teve que ser a seco

E já que o papo é futebol, o Vitória fretou um avião da Azul para ir a Curitiba levar o time que enfrentaria o Atlético-PR, por R$ 700 mil, com a ressalva para os passageiros: não tinha serviço de bordo, para ficar mais barato.

Os que se diziam precavidos compraram muitas bebidas para celebrar a vitória. Se deram mal. No aeroporto, tiveram que abandoná-las porque em avião não se embarca com bebidas alcoólicas.

Um dos passageiros disse que foi a salvação:

– Já pensou o que seria o voo de Curitiba a Salvador com bebidas alcoólicas e uma vitória do Vitória espetacular? O avião não chegaria.

Mas em Salvador a galera tirou o atraso.

Porto Seguro pesquisa turista

A Prefeitura de Porto Seguro, em parceria com o Sebrae-Ba, iniciou uma pesquisa que pretende fazer 500 entrevistas no Litoral Norte, Caraíva, Trancoso e Arraial D’Ajuda, os principais points do segundo maior destino turístico da Bahia.

A pesquisa foca tudo, a origem do visitante, meio de transporte utilizado, hospedagem escolhida e os pontos positivos e negativos observados por eles. Ou seja, lá se faz o que todos deveriam fazer.