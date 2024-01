Da família Lacerda, a do Elevador, o orgulho do tataravô | A TARDE

Dizem que o Elevador Lacerda está para Salvador como a Torre Eiffel para Paris. Ambos fruto da criação humana. Claro que o engenheiro Alexandre Gustave Eiffel, o homem da torre, tem parentes lá pela França que celebram o feito, e cá o também engenheiro Augusto Frederico de Lacerda, o homem do elevador, tem um fã clube genético.

Entre eles está Hermes Lacerda, de tradicional família de comerciantes em Valença, que ao lado dos irmãos Hércules, o Herquinho, e Jurandir, o Juquinha, forma um time de tataranetos (quarta geração) do pai do elevador. Ele guarda farta documentação que conta a história tintim por tintim.

— Claro que sinto um grande orgulho de ser descendente de alguém que produziu algo que tanto enfeita a vida dos baianos. Mais que orgulho, é uma honra.

outras obras —As boas lembranças afloraram dia 8 último, quando o Elevador Lacerda fez 150 anos. A história começa com Antonio Lacerda, português endinheirado que chegou à Bahia e se instalou em Valença, ainda no Brasil Colônia, e que de lá mandou para os EUA estudar engenharia o filho Augusto Frederico de Lacerda, que assim se tornou o primeiro engenheiro do Brasil.

E honrou a formação. Junto com irmãos, além do elevador em Salvador, construiu em Valença, a terra natal dele, a primeira indústria têxtil do Brasil, ainda hoje ativa, dois quilômetros abaixo da original, conhecida como Fábrica de Cima, antes ponto de visitação turística, agora abandonada porque bandidos ocuparam as cercanias.

Hermes conta que a lista dos descendentes do ancestral ilustre é vasta. Só em Valença, contabiliza mais de 100. Fora também, incluindo personalidades conhecidas como o Maestro Carlos Lacerda.

Um dos seis filhos de Augusto, Samuel, era pai de Edir Lacerda, pai de Hermes, que diz ter um rumo claramente definido a seguir.

— Meu tataravó deixou para nós na engenharia exemplos de decência e dignidade. Esse é o rumo.