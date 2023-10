Da Vasco da Gama à Faixa de Gaza, a estupidez vai dando as cartas | A TARDE

Se é que tudo na vida tem hierarquia, como dizem, convenhamos, em matéria de guerra é o supra sumo da estupidez, o momento em que o homem gasta sua inteligência para configurar o inferno com toda sua energia diabólica a olho nu.

Na nossa guerra cá, a do crime organizado, o astral infernal bateu ontem na casa de D. Luzia, na Vila América, Vasco da Gama, onde a PF, a PM e cia fizeram uma operação. Ela fazia aniversário, completava 66 anos e recebeu logo às 5 da manhã, conforme disse na TV Bahia, um presente indigesto: a polícia arrombou a porta dela, entrou na casa, revirou tudo, nada achou, porque ela nada devia.

Ou pior, a polícia arrombou a porta errada. Em 2015, numa operação em Pau da Lima, a PF arrombou a casa errada e matou o motorista Márcio Neris Santos, que tal e qual D. Luzia, nada tinha a ver com o caso.

Na Palestina —Salvador viveu ontem mais um dia de baixo astral que se completou com um tempero maldito, a notícia de que lá na Palestina, ou mais precisamente na Faixa de Gaza, um hospital foi bombardeado com mais de 300 mortos.

Ora, por lá também já bombardearam uma escola matando mais de 40 crianças. Se você soma Salvador, Ucrânia e Palestina, milhares de mortos.

Para se ter uma ideia do desatino, neste exato instante, em todos os pontos do planeta, tem um monte de cientistas, no entorno da indústria farmacêutica, estudando fórmulas para postergar nossas vidas com qualidade. Essa é a mão da coisa certa. O oposto de usar a inteligência para matar. É triste mas é assim, cá e lá.

Água mineral pauta debate

Mesmo afastado do jogo político dizendo que não quer mais voltar, Fábio Vilas-Boas, ex-secretário da Saúde, vez em quando dá os seus pitacos. Ficou inconformado, por exemplo, ao saber que um sofisticado restaurante de Salvador vende água mineral Ingá, importada de Brumadinho, Minas.

— Não seria a hora de se iniciar uma campanha para empresas baianas comprarem produtos preferencialmente baianos?

E a Palestina chegou na Alba

E o conflito entre judeus e palestinos, com os ataques terroristas do Hamas a Israel, reverberou ontem nos debates da Assembleia.

O deputado Diego Castro (PL), bolsonarista, tentou jogar o fardo nas costas do PT, dizendo que os governistas aprovam ‘a destruição do povo de Deus’.

A deputada Olívia Santana (PCdoB) disse que ‘a humanidade precisa celebrar a paz’.

E a guerra continua.

Ana Paula vai se consolidando

Ana Paula (PDT), vice-prefeita de Salvador, parece estar cada dia mais consolidada como candidata à reeleição ao lado de Bruno Reis (UB).

Ela já recebeu elogios do próprio Bruno, o secretário Cacá Leão (governo) também elogia e o ex-deputado Heraldo Rocha, que é médico e ligado à causa do autismo, bate palma:

— Ela é ótima. Além de uma gestora de qualidade, como secretária (Saúde) é pessoa de muito bom trato.

CNJ arquiva denúncia contra desembargador

Enquanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu afastar por unanimidade o desembargador Luiz Fernando Lima, por ter concedido liberdade ao chefe de uma organização criminosa, também por unanimidade, ou 12 a 0, mandou arquivar o processo contra o também desembargador Mário Alberto Hirs, acusado pelo advogado Thiago Philheto de ser ‘sócio’ de um outro advogado.

Philheto, que já foi delatado duas vezes na Operação Faroeste e também pelo Gaeco na Operação Grande Família, se deu mal em dose dupla. Assim que o acórdão for publicado, vai responder processos movidos pelo próprio desembargador Mário Alberto e também pela Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB).

REGISTROS

Beco sem saída

A Concessionária Litoral Norte (CLN) divulgou o balanço do feriadão: mais de 190 mil veículos passaram por lá, 25% a mais que ano passado, só no domingo 37 mil. É o que temos dito aqui. É cada dia mais carro no mesmo espaço.

Rio de Contas nas artes

Rio de Contas, na Chapada Diamantina, realiza de amanhã a domingo o Festival Literário e Artístico, o FLIARC, com o tema Resistência e Memória. Estarão lá o escritor Itamar Vieira Júnior, o escultor Juarez Paraíso e o cantor Del Feliz.

Melhor moqueca



Ao lançar em Salvador semana passada o Concurso Moqueca Baiana 2023, que vai até 5 de dezembro, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, parceiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), diz que a gastronomia é uma das boas apostas turísticas baianas. O evento é em todo o Estado.