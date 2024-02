Das pistolas de água aos presentes de Iemanjá, o jogo é tradição limpa | A TARDE

Jerônimo Rodrigues, o governador, chegou cedo ontem no Rio Vermelho, pouco depois da 7h. Foi levar a oferenda dele para Iemanjá, devidamente exposta, com a ressalva:

— Trouxe um espelho, mas todo confeccionado em material biodegradável.

A fala de Jerônimo dá o tom do modelo que impera nos presentes à Rainha das Águas: tudo ecologicamente dentro dos conformes, nada como antes, em que tudo se podia e o resto que se danasse.

Está vendo aí, Juvenal? Juvenal Bandeira é comerciante, leitor amigo, morador do Campo Grande, que se disse intrigado com o enorme alarido que se fez em torno da proibição das pistolas de água no carnaval, ao indagar: não é exagero?

Balões —Não. Encaixam bem aí os versos de Gonzaguinha em O que é o que é?, quando ele diz: Viver, e não ter a vergonha de ser feliz/ Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz.

Se o rumo da boa governança é o aprimoramento civilizatório, tudo o que destoa do bom senso, vezes algo que parece ingênuo, vai na contramão. Que alegria poderia ter Iemanjá em ver a praia cheia de lixo plástico em nome de agradá-la?

Aprendeu-se que não era bom, embora parecendo. Lá atrás Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, compôs a belíssima Olha pro céu, que diz: Olha pro céu meu amor/ Vê como ele está lindo/ Olha pra aquele balão multicor/ Que lá no céu vai sumindo.

Desde 1998 soltar balão é crime e dá cadeia, assim como a Guerra das Espadas em Cruz das Almas desde 2011. Portanto, abaixo as pistolas.

TJ lança olhar para o passado, no tempo da Relação do Brasil

Se é que o jogo da vida é mirar o futuro tirando lições do passado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-Ba), está correndo atrás. No início da semana, pouco antes de deixar a presidência para a sucessora Cynthia Resende, o desembargador Nilton Castelo Branco lançou o livro Julgamento e Fatos Históricos do Tribunal da Relação do Brasil.

A obra é de autoria do desembargador Lidivaldo Britto, mas adotada pelo TJ como produção da casa. Aborda as movimentações jurídicas desde os tempos da colônia, quando a Justiça ainda se chamava Relação do Brasil.

— Levei três anos pesquisando, mas valeu à pena. São 410 anos de história e o início do TJ-Ba se confunde com o início da justiça no Brasil.

Lidivaldo, um arauto na luta contra o racismo, é presidente da Comissão de Combate à Discriminação do TJ.

Gusttavo de novo barrado

A decisão da justiça de proibir que a Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes contrate Gusttavo Lima para a festa da padroeira, dia 9, foi muito bem recebida por artistas pouco conhecidos.

O juiz Vanderley Andrade de Lacerda, na decisão, disse que R$ 1,3 milhão é mais do que todo o orçamento da cultura de 2023 e o previsto para este ano. Os artistas dizem que aí está o xis da questão: é justo que um só leve mais que todos?

Adélia anuncia filiação ao PT e está na disputa

Secretária Estadual de Educação e também ex-reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a professora Adélia Pinheiro anunciou ontem que vai se filiar ao PT e assim carimbou o que já se falava, ela está na disputa pela Prefeitura de Ilheús, o que aliás, ela sempre admitiu, ou nunca negou.

O prefeito Mário Alexandre (PSD), o Marão, promete anunciar o nome que vai apoiar em março, mas ressalva que a definição vai passar por conversas com o senador Otto Alencar, o líder do seu partido, mais o governador Jerônimo e o ministro Rui Costa.

Em miúdos, tudo indica que ela será principal adversária de Jabes Ribeiro (PP).