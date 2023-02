E Aline vai passar? Tudo indica. A reação de Jaques Wagner foi tardia

E Aline Peixoto vai mesmo para o TCM? No Carnaval, com declarações de Jaques Wagner dizendo-se contra a indicação da ex-primeira dama (contra conceitualmente, nada pessoal, ressaltou ele), políticos da base governista dizem que agora o caso está criado.

Em miúdos, não foi Jerônimo quem criou a situação, herdou. Mas agora se Aline perder, o grande perdedor seria ele. Simples: o voto contra ou abstenção, ficaria com cheiro de traição, segundo a avaliação dos governistas. Ou seja, mesmo os que não gostam, vão ter que engolir.

O candidato para ser aprovado precisa de 32 votos, a maioria simples dos 63 deputados. Se não alcançar, o regulamento prevê mais dois escrutínios. Só não passa se perder nos três. Nesse cenário, uma derrota de Aline, avaliam na Alba, bagunçaria a fidelidade da base governista.

No Butão —No cenário configurado agora os candidatos são Aline Peixoto e Tom Araújo. O vencedor, seja qual for a circunstância, com um candidato ou os dois, tem que ter maioria. Se não, o processo se encerra e reabre-se um novo.

Seja como for, é provável que as sabatinas dos candidatos, marcadas para segunda e terça próximas, sejam adiadas para a semana posterior.

Adolfo Menezes (PSD), o presidente da Assembleia, sempre teve como hobby passear pelo mundo e resolveu aproveitar o embalo do Carnaval para tirar a primeira folga desde as eleições. Ele está no Butão, na Ásia, e os governistas estão preferindo esperar ele voltar.

Segundo a Embasa, no Morro e Ilha da Ajuda, o normal voltou

Sobre notas que ontem publicamos dizendo que o sistema de esgotos do Morro de São Paulo, em Cairu, suporou com a grande presença de turistas, e que no povoado de Ilha da Ajuda, em Jaguaripe, faltou água, a assessoria de imprensa da Embasa diz o seguinte:

1 — A Embasa recebeu solicitação para desobstruir um ramal de esgoto no Morro de São Paulo que estava entupido por gordura, graças ao descarte indevido de óleo de cozinha.

2 — Já a falta de água na Ilha da Ajuda aconteceu por conta de sucessivas quedas no fornecimento de energia pela Coelba, entre domingo e terça-feira, totalizando 24 horas de interrupção. Mas já está tudo normalizado.

Ok. Mas no Morro o pessoal diz que o sistema de esgoto deve ser ampliado, uma velha reivindicação nunca atendida. O próprio prefeito Hildécio Meirelles (UB) diz isso.

Hassan foca em Lafaiete

O empresário Hassan Andrade Ioussef virou Hassan de Zé Cocá (PP) como nome de urna e ganhou. Ou seja, Zé Cocá (PP), o prefeito de Jequié, o elegeu deputado estadual.

E eis que Hassan estreou apresentando uma moção de congratulações pelos 61 anos de Lafaiete Coutinho.

Foi em Lafaiete que Zé Cocá, como prefeito, ganhou a projeção que o elegeu deputado estadual e depois prefeito de Jequié. Ou seja, é gratidão.

Tudo bem também para ambulantes interestaduais

Uma legião de nordestinos que ganham a vida vendendo redes e mantas de cidade em cidade, a partir da Paraíba, também se deu bem nos bons ventos que sopram com a volta do verão pleno.

Entre eles está Marcelo Barbosa, de Pombal, na Paraíba, 31 anos, casado, duas filhas, que passou os últimos 70 dias perambulando pelo litoral baiano, de Rio Real a Mucuri, e agora está de volta para casa, onde descansará 60 dias.

Marcelo, que está botando o amigo Kaio Monteiro, 20 anos, de Itabuna, no negócio, diz que é uma vida dura, mas dá para levar:— Nossa conexão com os fornecedores são as BRs 101 e 116. Tô ensinando a Kaio. É uma vida difícil, mas dá pra levar.