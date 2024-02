E Camaçari vai ter dois turnos? Sim ou não, é disputa polarizada | A TARDE

8 de maio é a data limite para Camaçari, o quarto maior município da Bahia, fazer companhia a Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista no time dos que ultrapassam 200 mil eleitores e por conta disso a eleição tem dois turnos.

Hoje está com 196 mil eleitores, mas pelo pique de crescimento dá para imaginar que é possível. Em 2022 tinha 191.507. Se chegar, o Brasil completa 100 municípios com dois turnos. Atualmente são 99 (ainda).

Mas tenha ou não tenha dois turnos, a briga lá é polarizada entre o time do ex-prefeito Luiz Caetano, hoje secretário de Relações Institucionais do governo, que é do PT, e o do prefeito Antonio Elinaldo (UB), que tem como ponta de lança o vereador Flávio Mattos (UB).

no tabuleiro —A análise aí é do jornalista João Leite, do site Camaçari Agora. Segundo ele, há pelo menos seis nomes circulando no vasto mix de candidatos, mas o jogo é o mesmo, petistas e antipetistas.

— A polarização entre Caetano e o time de Elinaldo, com José Tude e cia, vem há mais de 30 anos. Caetano se elegeu prefeito de Camaçari pela primeira vez em 1984. Desde então os dois lados polarizam.

Depois a galera de Tude retomou até 2004, quando Caetano voltou, se reelegeu em 2008, elegeu o sucessor Ademar Delgado em 2012, em 2016 o próprio perdeu para Antonio Elinaldo (UB), que se reelegeu em 2020 derrotando a deputada federal Ivoneide, mulher de Caetano. Em 2024, com ou sem dois turnos, a briga segue.

Logo após a folia Alba abre o processo para a vaga no TCM

Ainda este mês, lá para o dia 20, logo após a instalação das comissões, a Assembleia vai abrir as inscrições para os candidatos à vaga de Fernando Vita no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Os deputados já decidiram: o candidato terá que ser deputado ou ex, exigência da oposição para incluir o ex-deputado Marcelo Nilo, que corre por fora contra os governistas Paulo Rangel (PT), Fabrício Falcão (PCdoB) e Rogério Andrade (MDB).

Se diz na Alba que a disputa está afunilada entre Fabrício e Rangel, ambos integrantes da federação PT (oito deputados), PCdoB (quatro) e PV (quatro).

Mas Marcelo Nilo, que tem o apoio carimbado de 20 deputados da oposição, se diz confiantes nas amizades que tem por lá.

Ele precisa que 12 governistas votem com ele. A fé está no fato do voto ser secreto.

TVE só ganha com o Baianão

A decisão da TV Educativa, estatal estadual, de apostar nas transmissões do Campeonato Baiano, só rendeu bons frutos para a emissora. A deputada Neusa Cadore (PT) diz que além do Baianão, tem também o Baianão Série B e o Torneio Intermunicipal de Futebol.

— Além dos ganhos pela presença cultural, a TVE atinge 13 milhões de pessoas em 218 municípios.

Quando Bahia e Vitória jogam, a audiência pipoca.

Roubo de ovos, mais um inimigo da ararinha azul

A prisão, pela PRF, em Governador Valadares, de duas mulheres ucranianas que tentavam contrabandear ovos da ararinha azul de lear, ligou as antenas dos defensores da preservação da espécie. Marlene Reis, que de Euclides da Cunha está na ponta do grupo, diz que a situação preocupa:

— Uma dessas mulheres já veio ao Brasil 21 vezes, desde 2013. Diz que vem fazer turismo, mas não citou uma cidade brasileira como destino. Isso é algo muito suspeito.

Diz Marlene que desde 1978, quando a ararinha foi descoberta, haviam 40 indivíduos, hoje são 2.200.

— O crescimento é lento, ela só reproduz uma vez por ano. É por isso que o roubo de ovos é uma ameaça muito forte.