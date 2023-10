E eis que a BYD emerge na Alba como o grande futuro chegando | A TARDE

E Camaçari, quem diria, vai virar um Vale do Silício, ou Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos, apelido da região da baía de São Francisco onde estão empresas de alta tecnologia, circuitos eletrônicos e informática.

Pelo menos foi esse o painel que deputados traçaram ontem na Assembleia. A grande maioria da oposição calou, só Robinho (UB) que falou na base do assopra e morde, elogiou, mas ressalvou que a Bahia é campeã nacional de desemprego.

Fora disso, ‘um marco histórico’, como disse Júnior Muniz (PT), o mais votado em Camaçari, ou ‘o pontapé inicial para uma economia sustentável, com energia renovável’, como destacou o líder governista, Rosemberg Pinto (PT).

Novo tempo — A BYD, primeira fábrica de carros elétricos da América Latina, conjugada com outros investimentos que estão sendo feitos na Bahia, como a implantação de parques eólicos e fotovoltáicos, que inspirou Lula a dizer que ‘o Brasil (com a Bahia) pode ser a nova Arábia Saudita’, é festejada como palco do desenvolvimento sustentável. Será?



A deputada Fabíola Mansur (PSB) diz não ter dúvidas.

— É carro elétrico, é produção de energia, é o agronegócio, com a agricultura familiar em plena expansão, tudo tramando a favor do desenvolvimento sem sujeira.

A BYD foi uma ideia de Rui Costa, ainda governador, que deu certo. Já recebeu muitos incentivos para vir e ainda tem mais, como a isenção de impostos para carros de até R$ 300 mil. O que se quer é que dê certo. É motor para muita coisa.

Uma viagem sob suspeita

O jornalista Valter Xéu embarca amanhã com um grupo de amigos para mais uma das suas visitas a Cuba, mas desta vez se diz encucado com um detalhe. A passagem de Belo Horizonte, onde ele vai embarcar, para Cuba, ida e volta custa R$ 2.490, e dura 9 horas cada vez, mas de Salvador a Belo Horizonte, só ida, uma hora, custa R$ 3.200.

— Tem alguma coisa errada aí. A sensação é a de que no Brasil estão metendo a faca.

Para Luta Antimanicomial Juliano Moreira é retrocesso

Ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental e a assistente social Edna Amado, que partilhava com o psicólogo Marcus Vinicius Matraga (assassinado em fevereiro de 2016) a bandeira da Lula Antimanicomial, diz que a data é muito importante para referendar que a luta continua, mas nada a comemorar.

— O Manicômio de Juazeiro, aquela coisa triste, ainda continua lá. E em Salvador, o Juliano Moreira regrediu. Até as áreas de lazer fecharam, fica todo mundo trancado e todo mundo também fardado. Lamentável.

O pessoal da Luta Antimanicomial diz que manicômios são como presídios, um absurdo tratar doença mental como caso de prisão.

IBGE, o desafio para definir questões de gênero em pesquisa

No Rio de Janeiro uma funcionária da Petrobras, lésbica, se casou com um colega gay. O casal teve um filho e aí o problema se instalou: os dois requereram licença maternidade, o que sugere um caso único na história, o filho só tem mãe.

O caso foi evocado por um funcionário do IBGE para dizer que a instituição está em vias de deflagrar a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2023, em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde.

Pela primeira vez o IBGE perguntará tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero dos brasileiros e aí começa o problema, o que fazer em situações como a descrita?

Ele diz que o assunto será discutido até a definição de um protocolo, já que para eles a situação também é novidade.

REGISTROS

Serra Grande reclama

Moradores de Serra Grande, em Uruçuca, que fica no meio do trecho da BA-001, entre Itacaré e Ilhéus, estão injuriados. Dizem que a falta de sinalização e redutores de velocidade na entrada do povoado está causando muitos acidentes. Sábado pela manhã eles travaram por lá, em protesto.

Cidadão baiano



Potiguar de nascimento, Augusto César Gouveia Correia Lima, ou simplesmente Augusto, gerente da Band para o Nordeste, vai receber da Câmara de Salvador dia 25 (18h30) o título de Cidadão Baiano. A iniciativa é da vereadora Débora Santana (Avante), esposa do radialista e ex-vereador Uziel Bueno.

Festa na APPM-BA



Domingo que vem a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) completa 64 anos. Vai ter ato solene na sede da entidade (9h30) no Caminho de Areia, em Salvador. Aliás, a festa vai ser em dose dupla. A presidente da entidade, a Cabo PM Alaice Gomes, acaba de ser eleita para o Conselho Estadual de Segurança Pública (Conesp).

Casório coletivo



A Prefeitura de Juazeiro abriu inscrições para realizar em 7 de dezembro o casamento coletivo de 100 casais. Mas faz uma ressalva: só casais heteros.