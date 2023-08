E eis que Carlos Marighella renasce na polarização. É ele contra Olavo

Bolsonarista raiz, o deputado Diego Castro (PL) arranjou um jeito de ganhar mídia. Apresentou na Assembleia Projeto de Lei que muda o nome do Colégio Estadual Carlos Marighella, no Stiep, em Salvador para Colégio Estadual Olavo de Carvalho.

Claro que com a maioria governista dificilmente passa. Mas Diego soube provocar. Botou na justificativa, após citar a obra de Olavo, o seguinte: “Olavo é reconhecido, entre quem desfruta de seu convívio, como homem de temperamento equilibrado e calmo mesmo nas situações mais difíceis....”. Quem conheceu Olavo (falecido em janeiro do ano passado) acha ele mais para aloprado do que equilbrado.

A direção do colégio não se pronunciou. Hoje tem reunião mensal do Colegiado Escolar, que congrega pais, professores e alunos, o assunto será abordado. O colégio foi fundado em 1972, no primeiro governo de ACM, com o nome de Emílio Garrastazu Médici, presidente da ditadura militar. Em março de 2014 mudou para Carlos Mariguella, líder comunista, por este mesmo colegiado.

Nas salas —Ocorre que o colégio em apreço não é um daqueles lá jogado num canto. É ativo, com intensa particpação comunitária.

Tem 12 salas, cada uma delas com nome próprio. É assim que lá estão Mabel Veloso, Castro Alves, Glauber Rocha, Gregório de Mattos, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro. Tarsila do Amaral, Cora Coralina, Armando Cedraz, Raul Seixas e Nilda Spencer.

Cá pra nós, esse time aí casa com Olavo de Carvalho? Dizem no entorno que se ele entrar, das duas uma, ou a galera cai fora ou o expulsa.

Leo Prates na saúde mental

Leo Prates (PDT), hoje deputado federal, mas até o ano passado secretário de Saúde em Salvador, assumiu a coordenação da Atenção Primária da Frente Parlamentar Mista pela Promoção da Saúde Mental.— É importante quebrar o tabu da saúde mental e acolher as pessoas que sofrem de transtornos de maneira digna.O pessoal que cuida do setor agradece. Diz que toda ajuda é ‘bem chegada’.

De Alagoinhas, um sinal na estratégia do governo

A filiação do advogado Gustavo Carmo ao PSD, domingo, virtual candidato a prefeito apoiado pelo prefeito Joaquim Neto (PSD), foi tão prestigiada que acabou sinalizando sobre o tom que os partidos aliados do governo adotam, a união onde for possível.

Lá estavam os deputados federais Joseildo Ramos (PT), junto com o ex-vereador Radiovaldo Costa, candidato do PT já lançado, Ivoneide Caetano, também do PT, Otto Filho (PSD), Bacelar (Podemos) e Cláudio Cajado, que é do PP, mas ao que parece já antecipa a volta para a base do governo, em andamento.

Ou seja, pelo que se viu lá, os partidos do entorno de Jerônimo sinalizam para a união.

Com ‘Em carne viva’, Emiliano abre série de 10 lançamentos

O jornalista Emiliano José lança sexta (18h), no Museu de Arte da Bahia, Corredor da Vitória, o livro Em carne viva, que conta a história de três militantes de esquerda na luta contra a ditadura, dois deles desaparecidos na Guerrilha do Araguaia.

A obra tem prefácio do professor Joviniano Neto e foi editada pela Assembleia Legislativa, que desta forma abre a série de lançamentos de dez livros hoje no prelo.

Também estão na lista Sílvia Ataíde, de Márcia Luz, Walmir Lima, de José Carlos Teixeira, Paulo Maracajá, de Gabriela de Paula e Edson Almeida, Simões Filho, de Lilian de Souza e Horácio de Mattos, de Olímpio Barbosa.

Também tem outras quatro obras relativas ao 2 de Julho: Aspectos do 2 de Julho, Cartas de Dom Pedro I, Príncipe Regente do Brasil ao seu pai, Dom João VI (1821-1822), Recordações Patrióticas e a Casa da Bahia.

REGISTROS

O Cordel de Jurivaldo

O Museu Casa do Sertão, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), abre a partir de hoje para a exposição A Casa do Cordel de Jurivaldo Alves. O autor, tão festejado quanto respeitado, está em vias de receber a Comenda Maria Quitéria da Câmara de Feira.

Avança Turismo

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) lança hoje (9h), no Museu Eugênio Teixeira Leal (Pelourinho), o projeto Avança Turismo Bahia. Todas as 13 zonas turísticas serão contempladas. A ideia: treinar pessoal de todos os segmentos para atender bem.

Na Curva da Morte

Palco de sucessivas tragédias, a chamada Curva da Morte, no Km 259 da BA-025, entre Maracás e Pé de Serra, no Vale do Jequiriçá, é o foco do deputado Hassan. Ele está pedindo que o governo faça intervenções no local para acabar ou minimizar o perigo.

Festa do Vaqueiro

Guilma Soares (PT), prefeita de Nova Redenção, confirmou que este ano acontece a 41ª Festa dos Vaqueiros, uma das mais tradicionais da Chapada Diamantina: será de 8 a 10 de setembro. As atrações que vão abrilhantar a festa ainda vão ser escolhidas.