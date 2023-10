E enfim a ponte vai decolar; obras começam ainda neste ano | A TARDE

Sempre que se fala em bater a primeira estaca na ponte Salvador-Itaparica imagina-se algo em terra, com direito a imprensa e fotógrafos, mas não é bem assim que a banda toca. As obras, de fato, vão começar até dezembro deste ano com a sondagem para definir a profundidade dos pilares. A dragagem do Porto de Salvador será em 2024.

Não é pouca coisa. A dragagem vai custar R$ 120 milhões e a sondagem R$ 160 milhões. Isso deve durar, os dois, em torno de 10 meses. A partir daí serão montados os três canteiros previstos, em Salvador, Vera Cruz e em São Roque do Paraguaçu. E daí sim, a primeira estaca em terra, o que deve ocorrer até o fim de 2024.

Cláudio Vilas Boas, o presidente da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, a ponta de linha do consórcio chinês China Railway 20 Bureau Group Corporation – CR20; CCCC South America Regional Company S.Á.R.L – CCCC SOUTH AMERICA e China Communications Construction Company Limited – CCCCLTD diz que objetivamente a obra começará agora.

No gatilho —Houve atrasos, óbvio, por conta da pandemia. Mas já está tudo ajustado, o preço subiu para R$ 9 bilhões (chegou a ser cogitado R$ 10 bi). O preço do aço, por exemplo, teve um aumento de 300%. Agora está tudo no gatilho e Cláudio pontua um aspecto interessante:

— Nós não contratamos a construção da ponte e sim a exploração de um sistema viário que inclui a ponte. O contrato é de 35 anos, 5 anos para a construção e 30 para exploração. Não nos interessa, por nenhum motivo, atrasar.

A concessionária da ponte faz o lado técnico, mas os atrasos por motivos compreensíveis vem com o tempero político, um lado querendo tirar proveito, o outro atirando, e é possível que perdure até a campanha de 2024, mas uma coisa é certa: a geração ferryboat está com os dias contados.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Jesus entre dois

Em Bom Jesus da Lapa, o maior destino de turismo religioso da Bahia, Jesus Cristo, o de Nazaré, filho de José e Maria, é tudo.

Final dos anos 80. Alberto Guedes, prefeito de Bom Jesus da Lapa, contava, finalizando com farta gargalhada, que lá um dia recebeu a visita de uma anciã, mais de 70 anos, cabelos branquinhos, que contou longa história para finalmente dizer do seu propósito: ajuda para as obras de caridade que ela tocava.

— Eu entendo a justeza da sua causa, mas entenda a justeza da minha. Acabei de assumir, ainda estou tomando pé da situação. Aguarde um pouco e

depois volte.

A velhinha levantou-se, ia saindo, olhou para trás, mirou o painel de retratos atrás da cadeira em que o prefeito sentava: de um lado o próprio Alberto Guedes, de outro José Sarney (então presidente da República) e no meio Jesus Cristo. Comentou:

— Que sina essa de Jesus Cristo. Eternamente entre dois ladrões.