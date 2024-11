É líquido e certo que na Alba vai dar Adolfo. Se der rebu, será externo

Adolfo Menezes, politicamente tudo certo para a reeleição - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, está em vias de protagonizar um episódio único na história do legislativo, o de se eleger presidente três vezes consecutivas, mesmo sabendo que isso abre a possibilidade de uma judicialização por conta de um entendimento do STF.

Politicamente, quase tudo resolvido. A deputada Ivana Bastos (PSD), amiga e colega de partido, que ensaiou encarar a disputa, jogou a toalha e passou a apoiá-lo. E ontem os deputados Júnior Muniz e Euclides Fernandes, ambos do PT, declararam apoio a Adolfo.

O único nome com expressão na Casa sempre citado entre os presidenciáveis é Rosemberg Pinto, líder do governo. O fato de Júnior e Euclides serem do PT no mínimo sinaliza que o partido não está interessado nessa discussão.

Ironia –Adolfo já protagoniza outro episódio, também irônico. Marcelo Nilo foi presidente da Casa por cinco vezes consecutivas, de 2007 a 2017. Foi justamente Adolfo o autor do projeto que proibia a reeleição, aprovado em 2016. O intuito era frear Marcelo.

Em novembro de 2023, a Alba analisou um projeto do deputado Nelson Leal (PP), ex-presidente, subscrito por 47 deputados, e aprovou a possibilidade da reeleição.

É por aí que o time de Adolfo se pega, embora haja uma jurisprudência do STF, com base no Art. 57 da Constituição, que só permite a reeleição em legislaturas diferentes.

Como Adolfo já disse que se o conjunto quiser assim, assim será, é assim que vai ser.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tudo gato em Bom Jardim

A Coelba deu o pontapé inicial para a instalação de uma estação de energia em Bom Jardim, ou Atracadouro, em Valença, que vai atender ao Morro de São Paulo, em Cairu, e à praia do Guaibim, em Valença.

Detalhe curioso: os técnicos que trabalham na área fazendo as instalações preliminares do canteiro de obras procuraram um ponto oficial da rede elétrica e não acharam. É tudo gato.

No jogo trincado em Camaçari, a pesquisa que errar vai acertar

Até agora cinco pesquisas foram divulgadas sobre o segundo turno em Camaçari. A primeira, da P&A, realizada entre os dias 10 e 12, antes do comício de Lula lá, deu 50,8% para Flávio Mattos (UB) e 49,2% para Luiz Caetano (PT).

A segunda, da Real Time Big Data, realizada entre os dias 16 e 17, véspera e dia do comício de Lula, deu empate, 47% a 47%. A terceira, da Veritá, nos mesmos dias, deu Caetano 49,1% contra 46,9% de Flávio. A da Séculos, também executada no mesmo período, deu 51,21% para Flávio contra 48,79% de Caetano.

Já a do Instituto Potencial, realizada entre os dias 16, 17 e 18, na véspera, dia e dia seguinte ao comício, deu Caetano 46,7% contra 44,8% de Flávio.

Ponderando uma margem de erro de três pontos, configura um cenário inédito: todos vão acertar. Tem mais duas pesquisas em andamento.

Branco que entrou no TCE na cota, caso ainda aberto

E como fica o caso do advogado Bruno Gonçalves Cabral, que tomou posse como auditor do TCE com base numa liminar que o reconhece como ‘pardo’, quando ele é branco?

A indagação aí vem do leitor Antonio Bertulino, de Sussuarana. O TCE deu posse a ele com base numa liminar que contesta a decisão da banca colegiada de heteroidentificação da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso, que o considerou com todas as características de ‘branco’, quando ele diz que é ‘pardo’. O TCE acionou a PGE para tomar as providências jurídicas. Se a Justiça entender que os argumentos da FGV são corretos, ele pode cair, sim. Ou seja, o caso ainda está em aberto.