E Lula vai hoje a Camaçari botar pilha em Caetano. Lá, é jogo duro

Dos 103 municípios brasileiros que têm mais de 200 mil eleitores, ou seja, podem ter dois turnos nas eleições, vai haver disputa em 81. Entre eles, o PT disputa em 13. O único que Lula botou pilha total, indo para um comício, é Camaçari, hoje.

Lula esteve ontem em Natal, onde deu uma pitada em favor de Natália Bonavides, a candidata do PT, e vai amanhã a São Paulo afagar Guilherme Boulos (PSOL). Domingo embarca para Kazan, na Rússia, a fim de participar da reunião dos Brics. Ou seja, não terá tempo.

Claro que ele foi convencido por Jerônimo e Rui Costa. E isso mostra a importância que o PT, partido que governa a Bahia há 18 anos, dá a Camaçari, com Luiz Caetano à frente. É um ensaio baiano para 2026.

Sem prognóstico –Ontem Bruno Reis esteve lá, visitando os Phocs (I, II e III), área em que tradicionalmente o PT é mais forte. E ACM Neto não arreda o pé da cidade. Os dois lados dizem que vão ganhar. E de fora, alguém arrisca um prognóstico? Ninguém.

Ao longo do ano Caetano sempre esteve à frente de Flávio Matos (UB) nas pesquisas, mas com pequena vantagem. As urnas confirmaram isso. Esta semana, uma pesquisa da P&A mostrou Flávio pela primeira vez na frente, mas coladinho, no empate técnico.

Hoje com Lula lá vai ser um festão em favor de Caetano, com caravanas de aliados de toda a área. Ontem foi um intenso sobe e desce de helicópteros na cidade, com o pessoal da segurança presidencial. Mas o desfecho só nas urnas.

Colaborou: Marcos Vinicius

Eures, o único deputado que virou prefeito, vê a Lapa mal

Dos cinco deputados estaduais que disputaram as eleições deste ano só um, Eures Ribeiro (PSD), virou prefeito, em Bom Jesus da Lapa, que ele já administrou de 2013 a 2020. O outro eleito é Pablo Roberto (PSDB), mas é o vice de Zé Ronaldo em Feira.

Ironia: após oito anos de uma administração bem sucedida, ele apoiou em 2020 Fábio Nunes, então no PSD, que ganhou com quase 10 mil votos de frente, e agora em 2024 enfrenta o mesmo Fábio Nunes, que mudou para o PT.

Eures diz agora que encontrará uma prefeitura bem diferente da que ele deixou.

– A cidade tem quatro meses de salários atrasados para os médicos e 10 meses para fornecedores, além de um débito de R$ 100 milhões. Também há contas de energia em atraso e descontos de consignados não repassados aos bancos.

Eures diz que foi por isso que voltou, para consertar.

Alan e Ditinho mirando 2026

Alan Sanches (UB), líder da oposição na Assembleia, já fixou o rumo para 2026. Vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília e fará parceria para estadual com o empresário Benedito de Souza Lemos Filho, o Ditinho.

A folgada vitória do prefeito Genival Deolino (PSDB) em Santo Antônio de Jesus, com quase 19 mil votos de frente, é em grande parte creditada ao trabalho de Ditinho. Alan é aliado de Genival.

E São Francisco do Conde perde o arauto do Convento

São Francisco do Conde, no Recôncavo, uma das joias do Brasil Colônia, sofreu um forte baque ontem. Perdeu o arauto maior da defesa de uma das suas relíquias, o Convento de Santo Antônio. O Frei Rogério Rodrigues da Silva, 47 anos, sofreu um infarto fulminante na madrugada em Simões Filho, onde estava morando.

Ele era o Guardião do Convento de Santo Antônio e presidente do Comitê Salve o Convento de Santo Antônio, um grande expoente da força que a cidade tinha no tempo do Império.

O velório está sendo na Igreja Matriz de São Gonçalo e o sepultamento no cemitério do Campo da Paz Celestial, em São Francisco do Conde, hoje pela manhã. A cidade vai parar.