E na construção civil já vai tudo bem, mas pode fica ainda melhor

Alexandre Landim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-Ba) se diz muito satisfeito. A primeira edição da Expo Constru Nordeste, iniciada quarta, termina hoje coroada de êxito.

— São 15 mil inscritos. Isso mostra a força da cadeia da construção civil, não só construtoras, mas também vendedores de materiais.

Mais um sinal de que o setor foi uma das poucas exceções da regra durante a pandemia, quando as pessoas aproveitaram para requalificar os seus imóveis provocando níveis positivos recordes no 2º semestre de 2020 e agora, no pós-pandemia, continua tudo fluindo bem.

Bons ventos— Landim ressalta que só um item do PAC anunciado por Lula, o Minha Casa Minha Vida, prevê a construção, na Bahia, de 11.400 unidades habitacionais.

— Isso é três vezes o mercado de Salvador.

E assinala que tendência da queda de juros a 12%, como hoje, atinge pessoas que ganham até R$ 8,5 mil. Se cair um pouco, sobe 50%. Se cair para 7%, dobra.

A Expo Constru é patrocinada pelo governo baiano e realizada pelo Sinduscon. Jerônimo, que foi na abertura, diz que além do Minha Casa Minha Vida o PAC descortina outros horizontes, como investimentos em ferrovias, o Porto Sul, estradas e a duplicação das BRs.

— A Bahia vive um momento de alta velocidade.

Na Expo Constru estão mais de 150 marcas nacionais e estrangeiras que expõem além de produtos, soluções sustentáveis.

Hoje é dia de não usar carro

Hoje é o World Car Free Day, ou Dia Mundial Sem Carro, celebrado no mundo (Salvador inclusa), onde Mário Conceição, presidente da Federação Nacional das Associações de Detran (Fenasdetran), diz que há vários segmentos engajados.

— A redução do uso de veículos melhora a qualidade ambiental e diminui acidentes de trânsito. A esperança é que nesse dia, pelo menos, as pessoas usem menos o automóvel para se locomover.

31 títulos, 31 comendas só este ano; Alba dá um freio

A decisão da mesa diretora da Assembleia de frear a enxurrada de concessão de títulos de cidadania e Comendas 2 de Julho se deu graças à inquietação que o grande número de homenageados começou a causar.

Um deputado comentou que o excesso ‘desmerecia os homenageados, com o detalhe de que não se podia falar, para não discriminar as pessoas por méritos’.

Só este ano já foram aprovados, alguns já entregues, 31 títulos de Cidadão Baiano e 31 Comendas 2 de Julho, num processo de proposições ininterrupto. Na fila aguardando aprovação tem mais de 50, entre eles, a Comenda para Bolsonaro, proposta pelo deputado Diego Castro (PL).

Isidório tenta reconquistar o eleitor perdido com Bolsonaro

Em 2018 o Sargento Isidório (Avante), deputado estadual, surpreendeu a Bahia ao abocanhar 323.264 votos, levando de lambuja Tito, de Barreiras, com 48.899, deixando para trás 11 com mais votos, entre eles Antonio Imbassahy (PSDB), Tia Eron e José Carlos Aleluia.

Mas em 2022 o eleitorado minguou. Explicação de aliados próximos: sempre coligado com os governos do PT na Bahia, ele entrou em conflito com as bases. É da PM e evangélico, dos setores que quase fecharam 100% com Bolsonaro.

Esta semana ele voltou ao noticiário nacional na apreciação do projeto que proíbe o casamento homoafetivo, quando disse que homem nasce ‘com binga’ e mulher ‘com sua cocota, sua tcheca’.

Dizem que é uma tentativa de se reconectar com as bases. Por enquanto, ele ganhou um processo da deputada trans Erika Hilton (PSOL-SP), que foi chamada de ‘meu amigo’.

REGISTROS

O axé do Abaeté

No 1º de outubro, um domingo, vai acontecer a IV Caminhada do povo de Santo em Defesa da Lagoa do Abaeté, impulsionada pela Comissão do Povo de Axé, que tem a área como espaço sagrado. A manifestação é para pedir às autoridades ampla discussão sobre intervenções, qualquer que seja, na área.

Marcell de volta 1

Com o mandato de deputado estadual cassado em outubro de 2020, consequência da denúncia do Conselho de Medicina Veterinária de que ele usava a castração de animais por razões eleitorais, Marcell Moraes tem sido muito ativo nas redes. Está inelegível, mas parece estar em campanha.

Marcell de volta 2

Em entrevista à Rádio Metrópole ele disse que ama muito a irmã, a vereadora Marcelle Moraes (UB), vereadora licenciada, mas os dois seguem rumos diferentes. Segundo o próprio, a candidata dele é a ex-esposa, Carol Stein, ou Carol dos Animais (SD). Ou seja, está preparando a volta.

Sabor de chocolate

A Secretaria de Turismo do Estado aproveitou o Festival do Chocolate que se realiza em Brasília para badalar a Costa do Cacau. Diz que lá é como chocolate, uma delícia.