E o Museu da Imprensa fecha as portas, sem saber quando reabre | A TARDE

Num momento em que o Centro Histórico de Salvador pulula como vedete entre os atrativos da capital baiana, no embalo da bela decoração natalina, uma má notícia: o Museu da Imprensa, que fica na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), no Edifício Ranulfo Oliveira, Praça da Sé, fechou as portas.

Motivo: dificuldades financeiras. Segundo Ernesto Marques, o presidente da ABI, a entidade sobrevive principalmente do aluguel de espaços à Prefeitura de Salvador, que estão há sete anos sem reajuste. Para conter despesas, deu férias coletivas ao pessoal.

— A questão é que temos que estar com as contas rigorosamente em dia, sempre prontos a obter todas as certidões negativas. Se não for assim, nem os aluguéis poderemos receber.

Histórico —Ernesto conta que o Museu da Imprensa ficou sem ter onde expor os seus acervos em 2010, quando Samuel Celestino se despediu da presidência da ABI (após 25 anos no posto).

Ele passou o bastão para Walter Pinheiro, que por sua vez passou para Ernesto Marques com o Museu de Imprensa muito bem instalado, que foi reaberto em plena pandemia, apesar das restrições, quando ganhou pique com as visitas de estudantes das faculdades de comunicação, e ganhou mais visitantes e divulgadores nas redes com a exposição das fotos de Anízio Carvalho, um dos decanos do fotojornalismo baiano.

Nas circunstâncias atuais, não restou muitas alternativas a não ser a perda do sono, o que dá para entender. Não se entende é a razão do congelamento.

Em Cruz das Almas, 2024 vem com a inhaca da polarização

André Elói, vice-prefeito de Cruz das Almas, estava no PDT, mas assumiu com pompas e festas o PSD do senador Otto Alencar. Como ele rompeu com o prefeito Ednaldo Ribeiro (PL), a conversa é que ele vai fechar com Orlandinho Peixoto (PT), que ajudou a derrotar em 2020.

Em Cruz se diz que a briga de 2024 será da pesada. O prefeito Ednaldo apoiou Bolsonaro e o amigo João Roma, que durante a campanha do ano passado foi lá mais de dez vezes.

Aliás, em 2020, em plena pandemia, Orlandinho em Cruz das Almas e Elísio Brasileiro em Senhor do Bonfim foram as duas piores derrotas do PT e agora ambos querem a vingança.

A diferença é que em Cruz o prefeito Ednaldo não vai lá tão bem assim, mas em Bonfim, Laércio Júnior (UB) vai muito bem.

Palanque em Floresta Azul

Jerônimo passou na semana passada em Floresta Azul, município de pouco mais de 11 mil habitantees, na região do cacau, e deixou um bom furdunço lá.

A prefeita Gicélia Santana (PSB) deu de cara com a vereadora Daniela Larangeira (PSB), ex-aliada, hoje adversária e ordenou: ‘Desça para não ter problema’.

Daniela mostrou que foi convidada e nas redes, desabafou: ‘Me senti envergonhada’.

Central, uma disputa com enredo novelesco

Colegas que atuam nas cercanias dos 24 municípios da Chapada Diamantina dizem que Central, mais para o lado de Irecê, tem uma história curiosa a ser definida ano que vem.

Em 2020 o pecuarista Renato Ferreira de Santana, o Renato do Boi (PSB), elegeu-se prefeito tendo como vice o dentista José Wilker Alencar Maciel, o Dr. Iko.

Após um 2021 muito tumultuado no começo de 2022 a Câmara cassou Renato do Boi argumentando que ele não pagava o INSS em dia. Dr. Iko, agora no PT (elegeu-se pela DC), está prefeito até hoje, vai disputar a reeleição, diga contra quem? Ele mesmo, o ex-líder Renato do Boi, ‘com sede de vingança’, ao que dizem.