E o nordeste baiano se une numa só voz, no mesmo tom: ‘UFNB já!’

E a deputada Fátima Nunes (PT) soltava a palavra de ordem:

— E pra quando é que a gente quer a UFNB?

A plateia em peso efusivamente vibrando, sacudindo as mãos para o alto:

— UFNB já! UFNB já!

UFNB é Universidade Federal do Nordeste da Bahia, um projeto que já vinha andando e caiu junto com Dilma, agora retomado. Ontem, os apoiadores da causa fizeram audiência pública na Alba para cobrar o projeto. Agora vai?

Os deputados federais Daniel Almeida (PCdoB) e Joseildo Ramos (PT) garantem que o clima é todo favorável.

Joseildo sintetiza o cenário:

— Já tivemos com o ministro Camilo Santana (Educação) duas vezes. Ele nos diz que a determinação de Lula é melhorar as atuais e abrir novas.

Sonho —A abrangência engloba 62 municípios de quatro territórios, Bacia do Jacuípe, Região Sisaleira, Semi-Árido Nordeste 2 (Alagoinhas) e Litoral Norte e Agreste. É a área da Bahia mais castigada pela seca, que com a UFNB, o Cimatec do Sisal e o Canal do Sertão pretende virar o jogo.

Até Lula chegar ao poder a Bahia tinha uma universidade federal, a UFBA. Com ele ganhou a UFRB (Recôncavo), Univasf (Juazeiro e Petrolina), UFOB (Oeste), UFSB (Sul da Bahia) e Lusofonia (São Francisco do Conde). Presente na audiência, o prefeito de Ipirá, Edvanilson Silva Santos, o Dude (PSD), não esconde o entusiasmo:

— É um sonho. Vai ampliar as chances de acesso a milhares de pobres que não têm vez. Eu mesmo sou um exemplo. Não estudei porque não pude vir para Salvador.

Prêmio para a longevidade

No Fórum Comércio 2023, que a Fecomércio-Ba realiza amanhã e depois em Salvador, um detalhe: Patrícia Cerqueira, que com três irmãos toca a empresa Cerqueira Gonçalves em Feira de Santana, vai receber um prêmio especial, o de longevidade. Segundo Marco Silva, presidente do Sindicato do Comércio feirense, é merecido:

— Diz o Sebrae que a maioria das empresas fecha em cinco anos. A Cerqueira está completando 100.

Sandro Régis sugere que Jerônimo peça ajuda federal

A oposição, que faz dos altos índices de violência na Bahia a pegada principal dos seus discursos contra o governo, ganhou mais gás depois da chacina em Mata de São João, em que nove pessoas, inclusive crianças, foram assassinadas e carbonizadas. O deputado Sandro Régis (UB) diz que a situação só piora e está se tornando insustentável.

— Se eu fosse Jerônimo pedia ajuda federal. É triste dizer, mas perdemos a guerra contra o crime organizado. A Bahia virou hotel de luxo cinco estrelas para todas as facções, que migraram do Rio de Janeiro para cá.

Deputados governistas também admitem que a situação é ruim. A insegurança só cresce.

Deputados vão hoje a Brasília cobrar da ANTT sobre Via Bahia

Já que a CPI da Via Bahia não vai rolar na Alba por ser inconstitucional, pelo menos oito deputados da Comissão de Infraestrura, com o presidente Eduardo Salles (PP) à frente, vão a Brasília para conversa com o comando da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O deputado Luciano Araújo (SD), que integra a comitiva, diz que o objetivo da missão é bastante simples:

— Por que a Via Bahia presta um serviço tão ruim e ninguém faz nada?

O argumento de que a Via Bahia tem muitas pendências judiciais contra o governo pelo não cumprimento de partes do contrato, não o convence:

— Então a Via Bahia venha e explique, diga que é culpa do governo. Como está é que não dá para ficar.

Na Alba, a Via Bahia virou uma rara unanimidade. Todo mundo tem queixas.

REGISTROS

Planos em debate

O deputado baiano Márcio Marinho (Republicanos) pilota amanhã na Câmara em Brasília audiência pública para discutir o reajuste máximo de 9,63% aprovado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para os planos de saúde. Ele diz que até maio, nos últimos 12 meses, a inflação foi de 3,94% e o número de queixas é grande. ‘Precisamos evitar preços abusivos’.

Reciclagem bandida

A intenção da Fecomércio-Ba de treinar comerciantes para a era digital já vem tarde, segundo comerciantes da Boca do Rio. Dois deles conversavam:

— Tudo hoje é digital.

— É. Até os bandidos já se atualizaram. Antes eles diziam passe a carteira. Agora é passe o pix.

Joanes limpo



A Oscip Rio Limpo, entidade que reúne pescadores, marisqueiras e residentes ribeirinhos, realiza amanhã em sua sede, em Lauro de Freitas, SOS Rio Joanes 5º. Fernando Borba, o presidente, há 13 anos briga pela restauração da Bacia do Rio Joanes, hoje emporcalhada pelos esgotos, na esperança de ver o trecho como nos seus tempos de criança. A luta é tão justa quanto longa, mas ele não vai desistir.