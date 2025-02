E o PP, vai para o governo, muda para a oposição ou fica rachado?

João Leão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

E o PP, que em 2022 rompeu com o governo quando o então vice-governador, João Leão, rompeu com o governo e apoiou ACM Neto, agora fica com Jerônimo, vai para a oposição ou será meio lá meio cá, com partes nos dois lados?

A pergunta aí vem do leitor Adilson Mendes, do Barbalho. E até agora, uma banda está com o governo, outra na oposição, mas quase todos conversando sobre entrar de vez na base governista, ou não.

O partido tem quatro deputados federais, Neto Carletto, Cláudio Cajado, Mário Negromonte e João Leão. Tem seis estaduais, dos quais cinco são abertamente pró-governo. E 46 prefeitos, entre eles duas estrelas, Zé Cocá de Jequié e Júnior Marabá, de Luis Eduardo Magalhães. Todos conversando.

Tendências –Ëntre os federais, Neto Carletto só espera a janela partidária abrir para filiar-se ao Avante do tio Ronaldo, Mário Negromonte Jr, o presidente estadual, quer o governo, João Leão é contra e o fiel da balança será Cláudio Cajado, que por sua vez, se diz indefinido.

– Ainda estamos avaliando.

Entre os seis estaduais só Antonio Henrique admite que primeiro vai conversar com Leão. Hassan, amigo e aliado de Zé Cocá, prefeito de Jequié, que em 2022 virou maldito após ter apoiado Neto, é objetivo.

– Eu sou da base do governo. E quanto a Cocá, acho que se o governo atender os pleitos de Jequié, vai facilitar muito as conversas.

Nos bastidores, dizem que a tendência é o partido fechar com Jerônimo, tolerando a dissidência de Leão.

Colaborou: Marcos Vinicius

Alba espera o fim do mês

No primeiro dia com a deputada Ivana Bastos (PSD) na presidência da Alba foi tudo calmo. Ela nada buliu dos atos praticados pelo presidente afastado, Adolfo Menezes (PSD), ficou no gabinete da vice-presidência e disse que assim será até que haja uma solução definitiva.

Entre os deputados, também nada de novo. Eles dizem que a única surpresa pelo afastamento de Adolfo foi a rapidez com que aconteceu.

Arimatéia bota na pauta lixões, comitês de bacias e Canal do Sertão

Disposto a botar gás na Comissão do Meio Ambiente da Alba, que nos dois primeiros anos quase não funcionou por conta do boicote ao presidente, o bolsonarista Leandro de Jesus (PL), o deputado José de Arimatéia (Republicanos), o novo presidente até tentou estreiar ontem, no primeiro dia para o funcionamento das comissões escolhidas anteontem, mas não deu.

Só estavam lá ele e o deputado Marcelino Galo (PT). Nem por isso Arimatéia se desanimou. Ele já tem pronta uma pauta com assuntos palpitantes.

– Vamos discutir o Canal do Sertão, uma velha aspiração, queremos saber porque está parado. Também a questão dos lixões pela Bahia e ouvir os comitês de bacias, para saber como vão nossos rios.

Os assuntos são palpitantes. A questão é saber se a falta de quórum vai virar rotina também com ele.

Na Libertadores, novo hino do Bahia com Nizan e Brown

Nizan Guanaes, o publicitário, fez letra e música, Carlinhos Brown fez a harmonia, o Grupo City comprou a ideia. Terça que vem, quando o Bahia vai estrear na Pré-Libertadores contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, vai estrear também o hino da Pré-Libertadores.

“Tricolor Felicidade” nasceu quando Nizan ouviu uma história de uma amiga sobre torcedores do Bahia. No refrão:

Bahia minha porra.

Bahia meu amor.

Nenhuma pretensão de destronar a obra prima de Adroaldo Ribeiro Costa, que em 1946 compôs “Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão”. Apenas um doce na era do City.