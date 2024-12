E Pablo Roberto fica deputado ou vice-prefeito de Feira? Tem furdunço

Pablo Roberto - Foto: Pablo Roberto

Eleito vice-prefeito de Feira de Santana, na chapa de Zé Ronaldo (UB) em outubro, o deputado Pablo Roberto (PSDB) vai fechar o ano como pauta de governistas e oposicionistas nos bastidores da Alba. Ninguém sabe por qual dos mandatos ele vai optar.

Na campanha, Pablo dizia que se vencesse em Feira ficaria lá. Venceu e agora quer ficar nos dois, embora entrando pela porta do lado.

A questão: a lei determina que deputados estaduais só podem ser secretários municipais em municípios com mais de um milhão de habitantes, Feira tem 620 mil. A esperança é uma PEC proposta pelo deputado Manuel Rocha (UB) que acaba este limite. Passa ou não passa? Na bolsa de apostas, não. Pablo diz estar esperando ver no que vai dar para se decidir.

Na espera –Ele tem hoje duas alternativas, renunciar ao mandato de deputado e ficar com o de vice ou renunciar a vice e permanecer deputado, caso em que, em Feira, ficaria cheirando a estelionato político.

Se não houvesse impedimento legal, Pablo teria a alternativa de ficar deputado, se licenciar para assumir uma Secretaria em Feira.

Mas tudo trama a favor da derrubada da tal PEC. Ele ficou maldito entre governistas porque chegou a garantir que ficaria candidato a prefeito até o fim, o que para os aliados de Zé Neto (PT) seria bom.

Desistiu para ser vice de Ronaldo, não cumpriu a palavra. Agora, os governistas dizem que não vão dar canja a ele. O suplente Paulo Câmara assiste tudo de camarote. Nada fala.

Colaborou: Marcos Vinicius

SD aceita os excluídos do PL

Presidente estadual do Solidariedade, o deputado Luciano Araújo, diz mque nunca foi procurado por nenhum integrante do PL, que está em briga interna, mas se for, receberá os interlocutores com prazer.

– Estamos de braços abertos para receber os excluídos do PL. É só querer.

O PL tinha três prefeitos e este ano elegeu quatro, 13 vices prefeitos e 161 vereadores. Mas tem mais prefeitos querendo se filiar.

Isidório em Saramandaia

O deputado federal Sargento Isidório (Avante), que é aposentado no Corpo de Bombeiros, levou 200 homens da Fundação Dr. Jesus para ajudar os bombeiros nas buscas pela vítima soterrada em Saramandaia.

Ele postou vídeos nas redes mostrando a movimentação do pessoal e bradando:

– Tirei o paletó e coloquei a mão no barro.

A julgar pelas reações, a iniciativa bateu bem.

Os rios ficam com o Exército

A Câmara dos Deputados aprovou urgência para o projeto do deputado João Leão (PP) que passa para o Exército o controle dos rios navegáveis do Brasil.

O projeto cria o Batalhão Hidroviário do Exército. Leão diz que o projeto foi inspirado no modelo bem sucedido adotado nos EUA.

– Isso vai permitir a dragagem dos rios e recuperação das margens. A parte baiana do Rio São Francisco será bastante beneficiada.

E cadê os venezuelanos que moravam em Feira?

Autoridades e jornalistas de Feira de Santana estão encucados: para onde foram os 70 venezuelanos que moravam lá em 13 imóveis na Rua Vila Tupinambás, bairro Mangabeira?

De repente, eles deixaram de procurar os serviços sociais, os filhos de irem à escola e quando a Secretaria de Desenvolvimento Social prefeitura mandou ver, os imóveis, frutos do aluguel social, estavam vazios.

A prefeitura soltou nota para a PF, Defensoria Pública, Ministério Público e Ministério dos Direitos Humanos dizendo estar à disposição para auxiliar nas investigações.

O fato é que eles deram no pé sem nada dizer e todo mundo quer saber o que houve.