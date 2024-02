E Rui Costa ganha nova chance como articulador. Será que passa? | A TARDE

Nos dois primeiros governos de Lula e também no de Dilma, o grosso dos votos que turbinaram a era do PT saía do Nordeste, mas quem dava as cartas era o pessoal de São Paulo. Desta vez Lula inverteu e botou Rui Costa na Casa Civil, o Ministério mais próximo da Presidência.

Isso contribuiu, segundo observadores baianos em Brasília, para adubar o tititi em torno de Rui, com uma chuva de fakes sobre uma suposta queda, ou troca de lugar. Ao enviá-lo ontem como seu representante para a abertura dos trabalhos no Congresso, Lula deu um sinal, o baiano segue inabalável.

Se diz que agora Lula quer Rui também na articulação política, coisa que ele já fez no governo de Jaques Wagner e também como governador, mas já demonstrou: a habilidade nesse campo é baixa.

pé duro —Aliás, quando Lula disse que Rui iria para a Casa Civil, perguntou:

— E eu vou fazer articulação política?

— Não. Isso é com o Padilha (Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais).

2024 é ano eleitoral, portanto mais curto. Brigando para baixar o déficit de R$ 230,56 bilhões do ano passado, Lula vetou propostas de emendas parlamentares da ordem de R$ 5,6 bilhões, motivo de muita insatisfação entre os parlamentares.

Rui, quando governador, acumulou a fama de ser pé duro no trato com deputados, sem jogo de cintura. Será por- que ele foi dos governadores petistas na Bahia o único que teve problemas federais, com Michel Temer e Bolsonaro?

Agora tem a chance de provar que não é bem assim. Ou é pé duro mesmo?

Em Euclides da Cunha, Jerônimo vai ver um casamento exótico

Jerônimo vai hoje a Euclides da Cunha, junto com o ministro Jader Barbalho Filho (Cidades), entregar mais um núcleo do Minha Casa Minha Vida, mas o melhor da festa será o entorno do palanque.

Lá, o prefeito Luciano Pinheiro (PDT), aliado de ACM Neto, lançou como candidato a sua sucessão o secretário de Obras, Helder Macedo, tendo como vice a vereadora Simone Mattos (PT).

É o primeiro casamento exótico da campanha 2024 com o qual ele vai se deparar. Simone é petista e foi adversária de Luciano o tempo inteiro, mas topou fazer a aliança na linha do adversários, sim, mas inimigos, não.

Quem não deve ter gostado muito é Zé Nunes, ex-prefeito e ex-deputado federal, do PSD do senador Otto Alencar, de quem é aliado histórico. Fala-se que ele pode ser candidato a prefeito, mas ainda não disse.

E Aporá está sem banco

Com quase 18 mil habitantes, no nordeste baiano, Aporá, onde a pecuária é atividade muito forte, queixa-se das enormes dificuldades que os moradores enfrentam por falta de um banco.

A agência do Banco do Brasil na cidade, a única, fechou em abril de 2022 e agora quem precisa de serviços bancários tem que ir a Esplanada, a 190 km de distância. Lá não ficou sequer um representante bancário.

Daniel Alves, de herói a vilão entre conterrâneos

Daniel Alves, que sempre figurou como estrela entre os juazeirenses ilustres, ao lado de João Gilberto, Ivete Sangalo e Luiz Galvão (dos Novos Baianos), com direito a uma estátua próxima do Vaporzinho, coração de Juazeiro (pertinho da de João Glberto), ainda está sendo julgado, mas em matéria de moral já perdeu o posto.Em setembro a estátua dele foi vandalizada e agora as feministas fazem intensa pressão pela retirada. Dizem lá que o julgamento é decisivo, se for condenado, a estátua cai.Maurício Dias, o Mauriçola, poeta e cantor, amigo de João Gilberto e Ivete, vê um clima ruim.— É uma situação muito delicada. Os pais dele já não andam nas ruas, saíram de cena.