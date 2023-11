Economia do mar, a Alba expõe a luta para tirar proveito sem agredir | A TARDE

Antigamente, na época do Brasil-Colônia, o grosso da economia girava pelo mar. Agora, na era do automóvel, pensar que o oceano e seus tentáculos perdeu o protagonismo é ledo engano, pelo contrário, cresceu.

Vai da marisqueira que como sempre ponteou nos nossos manguezais, da pesca até a indústria de petróleo e gás, energia eólica e solar, o turismo, a indústria naval e também a caça de minérios raros. Isso representa 20% do PIB da Bahia A questão: tirar o melhor proveito disso, mas de forma sustentável.

Puxada pelo deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, a Assembleia reuniu ontem as maiores autoridades no assunto na Bahia.

Economia azul — A sessão especial, presidida pelo próprio presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), teve o navegador Aleixo Belov, o presidente do consórcio da ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Vilas Boas, o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Joaci Góes, o presidente da Fecomércio Kelsor Fernandes e também o comandante do 2º Distrito Naval, o vice-almirante Antonio Carlos Cambra.

Fala Aleixo Belov:

— Por acaso passei a vida toda no mar. Meu pai era agrônomo, minha mãe médica e eu me formei em geologia. Hoje vejo que a economia do mar não tem limite. Nunca podia imaginar que cairia nesse bolo recheado.

Segundo o deputado Eduardo Salles, o desafio é explorar o mar de forma sustentável e a briga é a formatação de políticas que permitam isso. E ainda não há sequer legislação específica.

Zó se diz firme em Juazeiro

Disputando em dose dupla, na Federação, com o colega Roberto Carlos (PV) e o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), e com outros aliados do governo, como o vice-prefeito Leonardo Bandeira (PSB) e o ex-deputado Pedro Alcântara (sem partido), o deputado Zó se diz confiante de que vai dar ele como candidato do governo contra a prefeita Suzana Ramos (PSDB).

— Eu estou aí é para me viabilizar. E continuo seguindo firme e forte.

Rosemberg saindo de briga

Abordado ontem sobre a formação da chapa governista em Salvador, com o bizu sobre a escolha de Geraldinho, o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, falou:

— O grupo de Jerônimo não pode abrir mão da união.

Citou um a um o nome dos prefeituráveis e disse acreditar que o conselho nomeado para tratar do assunto terá a solução até o fim do ano. Em suma, falou e não disse.

Manoel Castro no bolo da hora

Presente ontem na sessão que debateu A economia do mar, Manoel Castro, ex-prefeito de Salvador, se levantou avisando aos que estavam ao lado:

— Vou ter que ir. Tenho médico agora.

No exato instante em que ele levantou o deputado Eduardo Salles (PP), que discursava, citou a presença dele. Aproveitou que estava em pé, cumprimentou a todos e sentou. O médico teve que esperar meia hora.

Até que um pedaço do PT prefere mais Geraldinho

Ninguém confirmou que Wagner e Jerônimo selaram a escolha de Geraldinho como candidato do governo a prefeito de Salvador, mas o assunto rendeu muito tititi. A deputada Olívia Santana (PCdoB) simplesmente disse:

— Continuo candidata.

Mas também houve quem dissesse que uma banda do PT extra Salvador torce por isso.

Em Vitória da Conquista, por exemplo, a vereadora Lúcia Rocha, do MDB, lidera as pesquisas e o sonho do deputado Valdenor Pereira, o candidato do PT, é tê-la como vice.

Já em Feira de Santana, o prefeito Colbert Martins é do MDB, mas o partido iria para o PT e ele ficaria como um rei sem coroa. Aliás, já está.

REGISTROS

O livro das comadres 1

O jornalista Emiliano José lança sexta (10h) na 11ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), o livro As comadres estão chegando. Ele traça o início das jornalistas Jaciara Santos, Mônica Bichara, Isabel Santos, Carmela Talento, Joana Darck e Ana Vieira, pioneiras numa atividade que até então os homens predominavam.

O livro das comadres 2

Pelo menos quatro das seis comadres, Jaciara, Mônica, Joana e Isabel, já confirmaram presença. Falando pela turma, Jaciara diz que todas se sentem muito honradas.

Ocktoberfest no BBC

A recém eleita diretoria do tracional Bahia British Club, BBC ou Clube Inglês, pilotada por Sylvio Garcez Júnior, programa para sexta-feira (a partir das 13h) o seu Ocktoberfest (festa de outubro). Já é a 8ª edição.

Trânsito Descomplicado

A Federação Nacional das Associações de Detran (Fenasdetran) realiza sexta em sua sede no Costa Azul o 12º Congresso Trânsito e Vida e o 8º Congresso Internacional. O ponto alto será o lançamento nacional do livro Trânsito Descomplicado, do Coronel PM/SC Ricardo Alves da Silva.