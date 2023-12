Eis que o turismo na Bahia está bombando.. Aliás, como nunca | A TARDE

A Bahia vive um momento único em matéria de turismo. Nunca tudo fluiu tão bem. E o secretário estadual do ramo, Maurício Bacelar, atesta: desde 2021 o setor cresce no estado o dobro da média nacional, com muito bons sinais em todas as 13 zonas que envolvem os 132 municípios.

— Vivemos um momento virtuoso nunca antes vivido.

E por que? Ele afirma que o turismo, com 53 segmentos que vão do sol e praia, passando pela cultura, a história e em todos a boa gastronomia, tem sido atendido em setores como infraestrura em portos, aeroportos e no próprio trade que tem feito a sua parte.

— Hoje nossa conectividade aérea é maior do que a de São Paulo e Minas, por exemplo.

—Nisso , ressalta ele, todos os atores do ramo estão no mesmo foco.

— As prefeituras têm colaborado muito. As de Salvador, Porto Seguro, Cairu, Ilhéus, Itacaré e Iguaí, por exemplo, muito ajudam.

E olhando o conjunto a partir de Salvador, o destino maior, Glicério Lemos, coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio-Ba e também presidente do Salvador Destination, diz que tudo vai bem, mas pode melhorar mais, a começar pela divulgação, que tem sido feita, mas ainda é pouca.

— Gasto com divulgação não é custo, é investimento de fimdamental importância.

Sem praias —Glicério destaca que Salvador, o maior destino baiano, já sofreu uma pancada forte com a derrubada das barracas de praia, caso único no litoral brasileiro.

— É um absurdo. Governo e prefeitura vão ter que se entender com a União.

Mas se Salvador tem o maior parque aquático de mergulho urbano do mundo e vê Irmã Dulce sempre crescente no turismo religioso, também no turismo de negócios não tem do que se queixar. O francês Ludovic Moullin, diretor da GL Events, a empresa francesa que toca o Centro de Convenções de Salvador desde 2020 e opera mais de 60 espaços na Europa, China, Japão, África e Chile, diz que cá já tem eventos programados até para 2029.

— Para transformar Salvador no segundo destino do Brasil falta pouco.