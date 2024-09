Elon Musk, em nome da liberdade ele quer o direito de esculhambar

Bilionário Elon Musk - Foto: Photo by Frederic J. BROWN / AFP

Que me dizes do affair entre o bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, é mesmo o cerceamento da liberdade de expressão com Xandão extrapolando as suas funções e impondo-se como ditador, como diz o empresário?

A pergunta aí vem do comerciante Dino Miranda, da Boca do Rio, em Salvador, e por si já expressa a confusão que é o tiroteio verborrágico disparado por Musk contra o ministro.

Dino, prezado, conheço muitos colegas de ofício pelo Brasil afora e não vejo nenhum, em lugar algum, se queixando da falta de liberdade de expressão. Todo mundo fala o que quer sobre qualquer assunto. Agora, somos livres para falar sabendo que isso implica em ter a responsabilidade sobre o que se está dizendo.

Tirania —Há a consciência profissional de que temos o direito de nos manifestarmos sobre qualquer coisa, mas dentro de regras civilizadas. Liberdade de expressão não é o direito de xingar, denegrir, injuriar e difamar. É justamente isso que Musk evoca, a democracia como se tivesse o direito de dar suporte a todo tipo de esculhambação sem ser incomodado.

É o típico discurso dos bolsonaristas extremistas, que contamina o caso exatamente pelo viés ideológico.

Bom sempre lembrar que não é por acaso que extremista (de direita ou de esquerda) rima com terrorista. Musk exibe um ar tirânico, ele é o dono da verdade e todos têm que beijar-lhe os pés. Um disparate. E o ministro Alexandre de Moraes, junto com o STF, tenta segurar a fera. Ainda bem.

Colaborou: Marcos Vinicius

Samuel aciona Boulos em SP

O deputado estadual baiano Samuel Jr. (Republicanos), que é evangélico da Assembleia de Deus, protocolou, ontem, uma ação contra Guilherme Boulous (PSOL), acusado de ter alterado a letra do Hino Nacional em comício sábado.

E por que Samuel, um baiano, achou de se envolver na briga paulista?

— Já que por aí ninguém teve a coragem de fazer isso, resolvi entrar na parada. Gosto de ver o bafafá.

Alba adota o modelo híbrido

A partir da semana que vem as sessões da Alba serão no sistema híbrido, como na pandemia, presencial e online. A decisão foi tomada pela manhã, após reunião da bancada governista, a maioria.

É o efeito eleição. A oposição esperneou, por não ter sido avisada, mas o presidente Adolfo Menezes (PSD) diz que embora a Alba tenha sua independência, segue o modelo já adotado no Rio, Ceará, Mato Grosso do Sul e Amapá.

Porto Seguro está inseguro

Empresários e moradores de Porto Seguro estão pedindo socorro. Apontam o crescimento da criminalidade puxado pelo crime organizado como o grande inimigo do trecho, uma das áreas turísticas mais badaladas do Brasil.

Lá se diz que o mesmo cenário se repete nos vizinhos, tanto em Eunápolis, no continente, como também em Santa Cruz Cabrália e Belmonte, no litoral.

Em Aiquara, a terra dele, Jerônimo está na oposição

Em 2022, Delmar Ribeiro (PP), prefeito de Aiquara, terra do governador Jerônimo Rodrigues, na região de Jequié, apoiou ACM Neto. Perdeu.

Jerônimo teve 55,62% dos votos contra 39,81%, e agora bota todo o gás para eleger Márcio Meira, antes PDT, agora PT, a quem Delmar derrotou duas vezes, em 2016 e 2020.

Márcio diz que o cenário é todo favorável.

— Eu perdi duas, em ambas ganhei na sede, mas fui derrotado no povoado de Taboquinha, que foi onde Jerônimo nasceu.

Márcio enfrenta Valéria Ribeiro (PP), que é sobrinha de Delmar. Só os dois são candidatos.

Aiquara é um dos menores municípios da Bahia, com menos de 5 mil habitantes.