Em Aiquara, ‘a terra do gov’, como dizem, Jerônimo vai ter parada dura | A TARDE

Aiquara, na região de Jequié, é um dos dez menores municípios da Bahia, com 4,4 mil habitantes. Mas é a ‘Terra do Gov’, como dizem nas cercanias. E como vão os conterraneos de Jerônimo a ele alinhados politicamente?

Não tão bem assim. O prefeito Delmar Ribeiro (PP) era o vice de Jositon Pimentel, empresário, que em março de 2019 renunciou, e professor, herdou o cargo, se reelegeu em 2020 e agora chega na reta final no time dos bem avaliados.

Delmar já lançou a sobrinha, Valéria Ribeiro (PP), que dá a largada como favorita, enquanto Jerônimo trabalha para unir o seu time, dividido entre Marcelo Meira (PT), que já duelou com Delmar em 2020, e Danilo.

Royalties—Diz o pessoal de lá que o município não depende tanto do governo por um detalhe: recebe algo em torno de R$ 600 mil por mês de royalties gerados pelo Gasoduto do Sudoeste, que passa no trecho.

Quando lá esteve, ano passado, na festa dos 150 anos de emancipação, Jerônimo disse estar contente pela convivência com os conterrâneos ‘independente de posição’. E também tem liberado obras na saúde, na área de saneamento e também anunciou uma Unidade de Fabricação de Queijos em Container, no distrito de Palmeirinha, autorizando a construção do equipamento, com laboratório acoplado, estrutura metálica e isopainel, para processar mil litros de leite por dia.

Jerônimo ganhou lá nos dois turnos. Os aliados dele podem não ir tão bem, mas ele vai.

Colaborou: Marcos Vinicius

E o livro vai convivendo bem com a era digital, diz Tatiane

Pergunta a Tatiane Zaccaro, coordenara da Bienal do Livro Bahia, que se realiza no Centro de Convenções de Salvador: e como o livro está convivendo com a era digital nestes tempos sociedade em rede?

— Lá atrás até houve uma grande preocupação, mas hoje as ferramentas digitais são grandes aliadas no marketing. Este ano, por exemplo, vários filmes que concorreram ao Oscar foram baseados em livros. E isso ajuda muito a vender livros.

A presença do público também é positiva, segundo Tatiane. Ontem, no primeiro dia da Bienal, que vai até 1º de maio, os espaços como o Café Literário, lotaram.

— Estamos com uma participação maior do que o esperado. Os corredores estão todos cheios.

A Bienal deste ano tem como tema As história que a Bahia conta, com mais de 170 autores e artistas.

Em Milagres é tempo de festa

Contam que lá um dia um vaqueiro despencou de um penhasco em Milagres, entre o fim do Vale do Jiquiriçá e a BR-116, e saiu da refrega ileso, graças a um milagre.

Desde 1946 que lá se realiza a Festa dos Vaqueiros. Cezar de Adério (PP), o prefeito, diz tratar-se de um grande momento da cultura sertaneja, misturando o sacro e o profano:

— Aqui o turismo religioso é muito forte.

Eures diz que o clamor do povo o puxou para a Lapa

Após ter sido vereador de Bom Jesus da Lapa dois mandatos, Eures Ribeiro elegeu-se deputado estadual, renunciou em dezembro de 2012 porque se elegeu prefeito, cargo que ocupou até 2020 em dois mandatos, em 2022 se elegeu novamente deputado estadual e agora, quando já falava em tornar-se deputado federal, vai disputar a Prefeitura de novo. Qual a razão da decisão?

— O clamor do povo. Foram tantos os pedidos para eu voltar, que não resisti.

Claro que tem também o prefeito Fábio Nunes, por ele apoiado em 2020, agora no PT, com mau desempenho. Mas Eures faz questão de dizer que está ligado aos 20 municípios com os quais tem ligações como deputado.