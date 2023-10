Em Feira, Zé Neto largou na frente mas o jogo está começando agora | A TARDE

Dos quatro grandes municípios da Bahia o PT já governou Vitória da Conquista, o terceiro, e agora tem um candidato competitivo, Waldenor Pereira. Também já mandou em Camaçari, o quarto, com Luiz Caetano, agora também forte candidato. Mas nos dois primeiros, Salvador e Feira de Santana, nunca.

Se em Salvador o cenário ainda é confuso, em Feira até parecia que os ventos só sopravam a favor, com Lula lá e Jerônimo, que é professor da UEFS e morava lá, o deputado Zé Neto, cinco vezes derrotado, emergindo como bola da vez. Mas jornalistas de lá dizem que não é bem assim que a banda vem tocando.

Segunda-feira Jerônimo foi lá anunciar obras e alguém perguntou sobre o candidato que ele ia apoiar. Resposta:

— Temos Zé Neto, que já se colocou, mas vamos ver.

Ou seja, não carimbou.

Pablo e Ronaldo —Dizem lá que Jerônimo gostaria mesmo de ver candidata é a professora Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado, filha da terra e amiga dele.

Entre os adversários, o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) ontem reuniu a imprensa para dizer que a partir de segunda bota o time em campo ‘pra valer, sem recuo’.

E Zé Ronaldo só vai dizer se é candidato ou não em dezembro, mas se mexe pela cidade como tal. Pablo estaria prestando um serviço a ele, tirando-lhe dos ombros o peso do desgaste do prefeito Colbert Martins (MDB), que ele ajudou a eleger em 2020.

As pesquisas, dizem os jornalistas, refletem os movimentos. Já não são tão aparecidas quanto as de dois meses atrás.

Adolfo e as pesquisas

Do deputado Adolfo Menezes (PSD), ironizando pesquisas apresentadas pelo deputado Elmar Nascimento (UB), seu adversário, sobre a disputa em Campo Formoso, onde os dois duelam:

— Ele mostra uma pesquisa em que o irmão Elmo (o prefeito) está com 90%? Desse jeito, logo ele vai passar de 100.

Lá, Adolfo vai lançar ou a mulher, Denise, ou a irmã, Rose. Ele mostra pesquisa de um jogo trincado.

Divaldo Franco, o primeiro da Medalha Santa Dulce

Adolfo Menezes (PSD), ao lado da esposa Denise, tornou-se ontem o primeiro presidente da Assembleia a visitar o líder espírita, fundador e mentor da Mansão do Caminho, Divaldo Franco. Se disse encantado:

— Depois dessa tarde renovei minha fé na humanidade ao ver de perto o fenomenal trabalho da Mansão do Caminho, além de ouvir as palavras confortantes de Divaldo. Ficaria meses aqui só ouvindo ele.

Ano passado, a Alba aprovou a criação da Medalha Santa Dulce, iniciativa do ex-deputado Aderbal Caldas, a ser concedida, uma vez por ano, a líderes de iniciativas filantrópicas, e Divaldo será o primeiro a receber. Só falta marcar a data.

Deputados vão hoje a Juazeiro, primeiro parando em Valente

A Comissão de Agricultura da Assembleia vai hoje a Juazeiro, o maior centro distribuidor de frutas do Nordeste, discutir com produtores locais os prós e contras do setor. Segundo o presidente, Manuel Rocha (UB), a ideia é ir a todos os grandes centros produtores do estado.

Os oito deputados vão de avião, e como Valente é rota, decidiram por uma escala em Valente, onde farão uma visita à FAEB, e o deputado Luciano Araújo (SD) vai mostrar o Centro de Pesquisa e Tecnologia do Sisal, uma ampla estrutura montada pelo governo do Estado, completamente abandonada.

— Por que não fazer uma parceria com o Cimatec do Sertão? É essa questão que queremos discutir. Temos lá uma baita duma estrutura para absolutamente nada. Queremos que uma luta que é nossa passe a ser de todos os deputados.

REGISTROS

Quase santo 1

O Ibade Pesquisa, Assessoria e Marketing apontou a administração de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, com 95% de aprovação (63% de ótima, 30 de boa e 7 de regular), o que gerou muita piada. Dizem que assim logo ele vai ser consagrado como santo. O percentual só perde para Irmã Dulce.

Quase santo 2



E por falar em Jequié, o deputado Euclides Fernandes (PT), que tem lá sua principal base, diz que a oposição a Cocá está ‘atrasada’ sobre a escolha do nome que vai enfrentá-lo. Ele é um dos citados, mas não diz nem que sim, nem que não. Ou seja, fala e não diz.

Diploma grátis



A Alba aprovou projeto do deputado Pedro Tavares (UB) que proíbe instituições de ensino na Bahia cobrarem diplomas e outros documentos como certificados, históricos, certidões e declarações acadêmicas e escolares em geral. Quem desobedecer pode ser multado.

Bomba divina



A CIPPA de Lençóis, a banda da PM que cuida das questões ambientais, apreendeu em Oliveira dos Brejinhos um homem com 50 quilos de explosivos. O alvo era a exploração ilegal do quartzo, mineral que dizem ter ‘propriedades espirituais’.