Empresários acham saneamento no Nordeste o vice pior do país

E já que o Nordeste tanto apoiou Lula, está na hora de apresentar a fatura e cobrar o atraso. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) feita pela FSB ouvindo 2.500 executivos (500 por região) de grandes e médias empresas industriais das 27 unidades da federação mostra que apenas 17% avaliam bem os serviços de saneamento do Nordeste, contra 21% de ruim e 19% de péssimo.

Só no Norte do país, com 14% de aprovação contra 20% de ruim e 29% de péssimo, a situação é mais grave, segundo a pesquisa. Nos dois casos, Nordeste e Norte estão bem abaixo da média geral. No Brasil 40% avaliam a cobertura como boa, 8% ótima, 9% de ruim e 7% de péssimo.

As melhores avaliações vêm do Sul e Sudeste, com 55% e 54% respectivamente de boa e ótima. Isso mostra o tamanho da diferença entre lá e cá.

Consórcios —Isso ocorre justo na hora em que prefeitos e governadores nordestinos discutem intensamente a formação de consórcios intermunicipais para partilhar coleta e tratamento de lixo e captação e tratamento de esgotos.

Ao que dizem, em cidades como Cachoeira e São Félix, que ficam uma de frente para a outra às margens do Rio Paraguaçu, a situação de esgotos é para ser avaliada em conjunto. A mesma coisa entre Aurelino Leal e Ubaitaba, separadas pelo Rio de Contas.

O assunto promete esquentar a pauta, já que o Marco Legal do Saneamento prevê a privatização de tais serviços, contra a pesada reação de sindicalistas dosetor, que defendem a estatização.

PDT se rearruma no tabuleiro em Salvador. Ana Paula cresce

Alessandro Lordêllo, secretário da Ordem Pública (Semop) em Salvador, pediu demissão. Ele prefere voltar a advogar no escritório Alckmin Advogados, que pertence a um primo do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O PDT, a quem cabe a indicação, já apontou o substituto, o presidente da Limpurb, Omar Godilho, que ao menos por enquanto vai acumular as duas funções.

Outro pedetista que também está desembarcando da administração de Salvador é o secretário da Saúde, Décio Martins, que foi indicado por Leo Prates, que ocupou o posto na pandemia, hoje é deputado estadual e federal eleito.

Décio pode ir para o gabinete de Leo em Brasília. Ana Paula, a vice-prefeita de Salvador que também foi candidata a vice de Ciro Gomes, é a cotada para a vaga. Já na Secretaria de Cultura e Turismo, fica Andrea Mendonça.

Combustíveis no Cepram

O Sindicombustíveis, a entidade que congrega os postos de combustíveis baianos, passou a integrar o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram), a instância maior para discutir, traçar e conferir as questões do meio ambiente.

Walter Tannus, presidente do Sindicombustíveis, diz que é muito bom.

— Isso representa muito para nós. Teremos representatividade nas ações de defesa do meio ambiente.

Jerônimo diz que vai agir logo para amenizar o ferry

Em entrevista ontem ao programa Isto É Bahia, da A TARDE FM, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, diz já ter conversado com o secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) com o propósito de acelerar uma solução para atenuar o sufoco no ferryboat. Nos dias atuais operando com apenas dois navios, o ferry passou a funcionar de duas em duas horas.

Com a chegada do verão a situação tende a se agravar, mais ainda quando as obras da ponte Salvador-Itaparica começarem:

— Há as duas alternativas postas, ou aluga os navios, o que é caro, ou se compra outros novos. A nossa disposição é agir logo para não deixar o pior acontecer.