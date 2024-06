Enfim, Bruno Reis vai dizer o que todos já sabem, ele é pré-candidato | A TARDE

Alguém em algum tempo já desatinou a ponto de achar que Bruno Reis poderia não ser candidato a reeleição? Claro que não há precedentes.

E aí sugere uma outra pergunta: e por que tanto reme reme para anunciar a pré-candidatura? Simples. Como prefeito pratica atos e fatos como tal, tudo legítimo. Na hora que ele se declarar candidato sai da poltrona e sobe no palanque.

Em miúdos, deixa de governar, para passar a politicar, o que ele vai começar a fazer no início do mês, o que, na prática é iniciar a campanha. Só não pode dizer vote em mim. Então vai entrar na fase de dengar .

Histórico —O desafio de Geraldo Jr (MDB), hoje vice-governador, ou mesmo de Kleber Rosa (PSOL), se a perspectiva é mesmo uma possibilidade real de vitória, é gigante. Além de Bruno ser prefeito bem avaliado, é o arauto do ninho da oposição, com ACM Neto à frente. E também no histórico da capital baiana com a nítida a preferência por ser oposição ao governo, seja ele qual for.

Até 1984 o prefeito era nomeado pelo governador que passava por votação na Assembleia. Mário Kértesz foi prefeito nomeado por ACM de 1979 a 1981. Em 1985 assumiu de novo o mandato de prefeito desta vez com a pompa de ser o primeiro eleito após a ditadura. Mas estava rompido com ACM..

Depois vieram Fernando José, Lídice da Mata, Antonio Imbassahy, João Henrique e ACM Neto. Só Imbassahy era aliado do governo, no caso ACM. É a exceção. No cenário de hoje, nada indica a quebra da tradição.

Colaborou Marcos Vinicius

Trade se queixa de Jerônimo por não ter dado facultativo

O trade turístico e também os servidores públicos estaduais, torceram o nariz para Jerônimo por não ter decretado o ponto facultativo ontem, o dia seguinte ao feriado de Corpus Chiristi, ao contrário do que fez a grande maioria das prefeituras baianas.

O trade porque deixou de faturar com a presença dos servidores, que em tais circunstâncias se programam para viagens de descanso. E os servidores alegam que foram trabalhar num dia de baixíssima frequência exatamente porque a grande maioria viajou.

Ainda assim, Salvador foi o quarto destino turístico mais procurado do país e o melhor para o carnaval, segundo pesquisa do Datafolha ontem divulgada, que põe Porto Seguro como o melhor para 27%.

Um politico governista que registrou as insatisfações brincou: ‘Jerônimo ainda tem muito a aprender. Não se faz isso em ano de eleição’.

São Sebastião contra aumento

Moradores de São Sebastião do Passé se dizem com dificuldades de engolir o aumento que os políticos locais se deram. O vereador ganha hoje R$ 7,5 mil para para R$ 9.901, o secretário de R$ 7 mil para R$ 11 mil, o vice-prefeito de R$ 9,5 mil para R$ 12,5 mil e o prefeito de R$ 18 mil para R$ 25 mil.

Segunda-feira vai ter protesto lá. O povo já está sendo convocado e segundo jornalistas da terra, a revolta é generalizada.

Lídice fica em saia justa entre Elmar e Antonio Brito

A decisão do PSB de fechar o apoio do União Brasil a João Campos na disputa pela Prefeitura de Recife dando a recíproca em votos para a candidatura do baiano Elmar Nascimento a presidência da Câmara dos Deputados, deixou a deputada federal baia na Lídice da Mata numa saia justa.

Lídice é amiga de Elmar, os dois sempre se deram bem, mas o problema é que também ela é muito amiga do também baiano Antonio Brito (PSD), concorrente direto de Elmar, e também do pai dele, o vereador em Sa lvador Edvaldo Brito.

Ela está acompanhando tudo de perto e prefere aguardar as coisas evoluirem mais. Resolve? Sabe-se lá. Em Brasília, a disputa na Câmara cada vez mais afunila entre Elmar e Brito.

